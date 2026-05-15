Geležinkeliuose – naujas incidentas: prabilo apie slėpimą

Anot profsąjungos, nuo bėgių vėl nuriedėjo krovininis vagonas, tačiau apie tai visuomenė sužinojo ne iš geležinkelių vadovybės, o iš profsąjungos.
„Visi darbuotojai pagrasinti nekalbėti. Jie galvojo, kad niekas nesužinos. Kam tokiems dalykams išlįsti į viešumą?“ – kalbėjo geležinkelininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius.
Viskas įvyko trečiadienį pirmoje dienos pusėje.
„Mano žiniomis, nuo kalnelio nuriedėjo vienas vagonas su dyzeliniu kuru ir supjaustė iešmą. Čia ne incidentas, čia avarija, nes yra nuriedėjimas“, – sakė S. Fedaravičius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Lietuvos geležinkeliai“ tik po žurnalistų klausimų pripažino, kad situacija buvo, tačiau tvirtina, jog jos mastas nėra toks, kad būtų galima ją vadinti avarija.
„Situacijos net įvykiu ar incidentu negalima pavadinti. Tai paprasta techninė situacijai“, – aiškino „Lietuvos geležinkeliai“ korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas.
„Kaip galima sakyti, kad tai ne avarija, jeigu vagonai nuriedėjo nuo bėgių?“ – stebėjosi S. Fedaravičius.
Anot geležinkelių atstovų, situacija buvo greitai likviduota ir įtakos keleivinių bei krovininių traukinių eismui neturėjo.
„Eismas toje vietoje nevyksta. Radviliškyje vykdomi remonto darbai. Ten yra paskirstymo kalnelis. Vienas techninis riedmuo nukrypo savo aširačiu nuo vėžės ir netrukus buvo grąžintas atgal. Tai techninė procedūra – vagonų varymas. Kartais vagonai nukrypsta nuo kelio. Vagonas buvo pastatytas atgal ant bėgių ir grąžintas į sąstatą“, – sakė A. Zubriakovas.
Profsąjunga tiek dėl įvykio traktavimo kaip mažareikšmio, tiek dėl veiksmų sekos sako esanti šokiruota.
„Tų vežimėlių ir aširačių jau negalima eksploatuoti – juos reikia keisti. Bet kai tokie dalykai slepiami, vagonas pastatomas atgal ant bėgių ir traukinys išvažiuoja, tai kelia rimtą pavojų Lietuvoje ir kitose šalyse. Jeigu ratai nepakeisti, grėsmė išlieka. Bet koks nuriedėjimas reiškia, kad eksploatuoti draudžiama“, – pabrėžė S. Fedaravičius.
Į situaciją sureagavo ir susisiekimo ministras. Jis teigia, kad pirmiausia reikės išsiaiškinti visas aplinkybes.
„Išsiaiškinsime situaciją ir tuomet galėsime pakomentuoti plačiau“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Vis dėlto ministras priduria, kad smulkių incidentų geležinkeliuose pasitaiko nuolat.
„Tai natūralu, kaip ir techninės avarijos, kai automobiliai susiliečia“, – teigė J. Taminskas.
„Kaip galima sakyti, kad čia viskas normalu ir taip vyksta kiekvieną dieną? Čia rimti dalykai, o į juos žiūrima kaip į darželį. Situacija jau seniai buvo tragiška, o dabar ji tiesiog tragiška“, – teigė S. Fedaravičius.
Anot profsąjungos, apie tokias situacijas geležinkeliai turėtų informuoti visuomenę. Dėl incidento profsąjunga kreipėsi ir į Vyriausybę.
Po dviejų traukinių avarijų Kėdainių ir Kauno rajonuose premjerė „Lietuvos geležinkeliams“ ir Susisiekimo ministerijai pavedė jau kitą savaitę pateikti detalų planą, kaip stiprinti kritinės infrastruktūros saugumą.
