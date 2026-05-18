Įspėja gyventojus: šiame mieste laikinai nebus teikiamos migracijos paslaugos

Kaip pranešė Migracijos departamentas, migracijos paslaugos laikinai nebus teikiamos dėl iš anksto suplanuotų elektros tinklų priežiūros darbų.
„Migracijos specialistai negalės įprasta tvarka aptarnauti klientų, o tuos asmenis, kurie vizitus buvo rezervavę anksčiau, iš anksto įspės bei suderins kitą apsilankymo laiką“, – pranešime nurodė institucija.
Gyventojams, kuriems ketvirtadienį gali prireikti migracijos paslaugų skubos tvarka, rekomenduojama iš anksto planuoti vizitus į artimiausius klientų aptarnavimo skyrius Kaune arba Marijampolėje.
