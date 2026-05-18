Išvežta daugiau nei 1,5 tūkst. kubinių metrų radioaktyviųjų atliekų

„Nutraukiame Maišiagalos radioaktyvių atliekų saugyklos eksploataciją, kuri buvo pakankamai sudėtinga – nors šiandien čia jau yra graži žalia pievelė, (…) po tais skaičiais buvo sunkūs darbai ir sunkūs sprendimai, jų čia niekada nebuvo lengvų, kasdien susidurdavom su naujais iššūkiais“, – pirmadienį sutvarkytoje branduolinių atliekų aikštelėje Širvintų rajone kalbėjo jėgainės vadovas Linas Baužys.
Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla dar sovietmečiu, 1963 m., įrengta Bartkuškio miške ir apėmė 2,7 hektarų teritoriją, kuri yra šalia Bartkuškio telmologinio draustinio ir Kernavės kultūrinio rezervato – UNESCO pasaulio paveldo objekto.
„Tris dešimtmečius, sovietmečiu radioaktyvios atliekos buvo vežamos ne pagal šiandieninius standartus – buvo nerūšiuojamos, pilamos į vieną duobę, mums reikėjo saugiai, atsakingai, neužteršiant aplinkos ir svarbiausia saugant mūsų žmones (teritoriją sutvarkyti – ELTA)“, – teigė L. Baužys.
Teritorijos virsmą „žaliąja aikštele“ pirmadienį pažymėjo simbolinis medžių sodinimas.
Darbų pabaigą oficialiai patvirtino Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI), panaikinusi Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo licenciją – taip ši teritorija neteko branduolinės energetikos objekto statuso.
„Altra“ vadovo teigimu, tokio pobūdžio radioaktyvių atliekų aikštelių pasaulyje iš viso yra tik kiek daugiau nei dešimt, o tokiu būdu saugykla sutvarkyta pirmą kartą.
Anot energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, šio objekto sutvarkymas yra reikšmingas ne tik praktiškai, tačiau ir simboliškai.
„Džiugu, kad tuos istorinius dalykus išsprendžiame – turbūt nesuklysiu pavadindamas, kad čia buvo radioaktyviųjų atliekų chaosas, netgi rengiant projektinę dokumentaciją daug kas neatitiko to, kas vietoje buvo rasta praktiškai“, – kalbėjo ministras.
Ž. Vaičiūnas taip pat teigė, kad šis projektas gali būti pavyzdys tarptautinėms branduolinės saugos organizacijoms.
„Lietuva turbūt yra pasmerkta pirmoji pasaulyje daryti tokio pobūdžio projektus – čia vienas iš tokių projektų“, – sakė jis.
Radioaktyviosios atliekos buvo supakuotos į 2 tūkst. pakuočių ir pervežtos į atominės elektrinės Visagine radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius, kur toliau bus apdorojamos ir rengiamos galutiniam sutvarkymui – dėjimui į esamus ir planuojamus atliekynus.
Visos atliekos iš saugyklos į atominę jėgainę buvo pervežtos 257 reisais.
Kaip skelbia „Altra“, šiuo metu teritorijoje liko tik administraciniai pastatai, inžineriniai tinklai, keliai, ryšių ir apsaugos sistemos, ši infrastruktūra reikalinga teritorijos priežiūrai, stebėsenai ir galimam tolimesniam panaudojimui, todėl jos išmontuoti nebuvo būtina.
Didžiajai daliai buvusios saugyklos teritorijos suteiktas „žaliosios aikštelės“ statusas – tai reiškia, kad ji atitinka saugos reikalavimus ir galės būti perduota valstybei bei naudojama visuomenės reikmėms, tuo metu dalis teritorijos laikinai priskirta „rudajai aikštelei“, kurioje bus vykdoma požeminio vandens stebėsena.
Teritorijoje įrengtų 10 požeminio vandens monitoringo gręžinių duomenys rodo, kad keliuose iš jų tričio kiekis svyruoja, tam tikrais laikotarpiais fiksuoti nustatytų normų viršijimai.
Tam „rudojoje aikštelėje“ bent dvejus metus bus tęsiama požeminio vandens stebėsena, o patvirtinus, kad rodikliai atitinka nustatytas ribines vertes, ši teritorijos dalis taip pat bus priskirta „žaliajai aikštelei“.
Kaip skelbė ELTA, Ignalinos atominė elektrinė toliau tęsia įrangos išmontavimą – pernai spalį pradėti sudėtingiausi su rusiškų RBMK reaktorių išmontavimu susiję darbai, kurių iki šiol pasaulyje atlikta dar nebuvo.
Už 128 mln. eurų šiuo metu taip pat statomas naujas trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyviųjų atliekų atliekynas, kurį užbaigti planuojama 2029 m. pradžioje.
Ieškoma vietos ir naujam giluminiam atliekynui įrengti – potenciali vieta atliekų laidojimui renkama iš 77 teritorijų 29 savivaldybėse, dabar panaudotas branduolinis kuras yra laikomas elektrinės teritorijoje įrengtoje laikinoje saugykloje.
Giluminio atliekyno vieta turėtų būti parinkta iki 2047 metų, prieš tai ją ištyrus pagal ilgalaikio eksploatavimo saugos, techninio tinkamumo, socialinius ir ekonominius, politinius ir aplinkosauginius kriterijus.
Atliekyną pastatyti planuojama iki 2067 metų, eksploatuoti iki 2074 metų, o uždaryti – iki 2079 metų.
Pirmasis Ignalinos AE blokas buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio pabaigoje, antrasis blokas – 2009 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu elektrinėje vykdomi įrangos išmontavimo darbai, elektrinės eksploatavimą nutraukti planuojama iki 2038 metų.
