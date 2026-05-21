JAV gynybos bendrovė žengia į Lietuvą

Planuojama, kad bendrovė ne tik gamins, modernizuos ir techniškai prižiūrės šarvuotas transporto priemones, bet ir vystys gynybos technologijų, ryšių, elektroninės kovos, kovos su dronais, nuotolinio valdymo, oro gynybos bei dirbtiniu intelektu paremtus sprendimus.
Projektą palaiko JAV vyriausybė, jis vystomas kaip transatlantinio gynybos pramonės ir saugumo bendradarbiavimo dalis, teigiama pranešime.
„Mission Essential Group“ vadovas Markas Quantockas (Markas Kvantokas) teigia, kad esant geopolitiniam neapibrėžtumui ir augant grėsmei regione JAV gynybos pramonės įsitvirtinimas Lietuvoje turėtų didelę reikšmę šalies saugumui.
„Mission Essential Group“ kartu su pagrindiniu neįvardijamu Lietuvos partneriu planuoja gaminti MRAP tipo (priešmininę) „MiSu“ šarvuotą transporto priemonę, kurią kartu su Suomijos kariuomene sukūrė Suomijos gynybos technologijų įmonė „Protolab“.
Projektas būtų vystomas kaip trišalio pramoninio bendradarbiavimo iniciatyva tarp JAV, Lietuvos ir Suomijos – su Lietuvos partneriu, „Protolab“ ir Lietuvos universitetais bei mokslinių tyrimų institucijomis netrukus numatoma pasirašyti sutartį.
„Gamybos plėtra į Lietuvą yra natūralus žingsnis, stiprinantis Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimą gynybos srityje bei didinantis gamybos pajėgumus ir pasirengimą“, – teigia „Protolab“ vadovas Riku Lehtonenas.
Prognozuojama, kad pirmąjį dešimtmetį projektas galėtų sukurti apie 400–600 aukštos kvalifikacijos darbo vietų, o jo ekonominė vertė Lietuvai per gamybą, tiekimo grandinę, techninę priežiūrą, modernizavimą ir eksportą galėtų siekti nuo 800 mln. iki 3,2 mlrd. eurų.
Projektas taip pat prisidėtų prie Lietuvos siekio tapti regioniniu gynybos pramonės centru, pritraukiant JAV investicijas, technologijas, inžinerines kompetencijas ir stiprinant ilgalaikį bendradarbiavimą su sąjungininkų gynybos pramone.
Pasak pranešimo, tokios transporto priemonės jau naudojamos Ukrainoje. Aukštą šarvuočio apsaugos lygį patvirtino bandymai, kurių metu „MiSu“ atlaikė itin stiprius sprogimus, įskaitant iki 20 kilogramų TNT ekvivalento ir rusiškų prieštankinių minų, plačiai naudojamų Ukrainoje, detonacijas.
„MiSu“ gali būti pritaikoma karių transportavimui, medicininei evakuacijai, žvalgybai, vadovavimo ir ryšių funkcijoms, techninei pagalbai, kovai su dronais, sensorių, nuotolinio valdymo ar kitų pažangių technologijų integravimui.
„Mission Essential Group“ teikia sprendimus JAV vyriausybei, sąjungininkų institucijoms, gynybos, žvalgybos, diplomatinio saugumo ir teisėsaugos klientams. Bendrovė dirba misijų palaikymo, žvalgybos, operacinio planavimo, logistikos, mokymų ir technologijų integracijos srityse.
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