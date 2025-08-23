Kas mėnesį – daugiau nei 3400 išspręstų kauniečių problemų

Siekia išgirsti kiekvieną
„Mūsų vadybininkai kas mėnesį vidutiniškai išsprendžia daugiau nei 3400 užklausų ir prašymų iš mūsų klientų. Kas dieną susiduriame su iššūkiais, ir dedame visas pastangas siekdami atliepti gyventojų lūkesčius gyventi tvarkinguose namuose ir operatyviai spręsti kylančias problemas“, – sakė „Mano BŪSTO“ Kauno regiono vadovas Valentinas Jerošenko.
Jis pabrėžia, kad daugiabučio priežiūra – ne tik laiptinės švara ar avarinių gedimų šalinimas. Tai – sudėtingas procesas, įpareigojantis išmanyti į inžinerinius sprendimus, teisės aktų reikalavimus, suderinti skirtingus gyventojų interesus, spręsti ne tik techninius, bet ir finansinius klausimus.
Paslaugų kokybę lemia ir gebėjimas numatyti, kokių darbų reikės ateityje. Tai – ir ilgalaikis pastato priežiūros planavimas, ir energijos taupymo sprendimai.
„Todėl itin svarbu, kad namus prižiūrėtų specialistai, išmanantys savo darbą. „Mano BŪSTO“ komandai neretai tenka dirbti ir po darbo valandų – daug laiko skiriame gyviems susirinkimams prie mūsų aptarnaujamų daugiabučių. Čia diskutuojame apie namo problemas, svarstome sprendimo būdus – siekiame išgirsti kiekvieną klientą“, – teigė V. Jerošenko.
Anot vadovo, įmonės prioritetas – profesionali vadyba, kokybiška namų priežiūra ir gyventojų ramybė. „Tik patyrę profesionalai gali užtikrinti, kad problemos būtų sprendžiamos operatyviai, o namai – tinkamai prižiūrimi“, – įsitikinęs V. Jerošenko.
„Neturime nusiskundimų“
Kauniečių patogumui įmonė užtikrina platų daugiabučių priežiūros paslaugų spektrą: nuo asmeninių patalpų klausimų, avarinių paslaugų užtikrinimo, bendro naudojimo objektų techninės priežiūros iki remonto, valymo ir teritorijų priežiūros, buhalterinės apskaitos ir dar daugybės darbų.
Pasak viename iš Savanorių prospekto daugiabučių gyvenančios Viltės, kurią aptarnauja „Mano BŪSTAS“, skirtumas tarp profesionalų darbo ir atmestinos namų priežiūros yra akivaizdus.
„Kai atsikrausčiau į namą, laiptinė buvo tikrai baisi. Šiandien ir laiptinė sutvarkyta, ir plastikiniai langai sudėti. Darbai atliekami operatyviai. Iš pažįstamų tenka girdėti istorijų, kad neina prisikviesti specialistų iš juos aptarnaujančių įmonių. Mūsų name taip nėra. Gyvenu tvarkingame name, kuriuo rūpinamasi, kuris prižiūrimas, nėra apleistas“, – pasakojo Viltė.
Ji sako gerai vertinanti namą aptarnaujančio „Mano BŪSTO“ vadybininko darbą. „Neturime nusiskundimų – ir name reikalingus darbus planuoja, ir gyventojų balsavimus organizuoja. Visada veikia operatyviai ir su noru padėti, neatmestinai, jaučiasi, kad rūpi“, – teigė Viltė.