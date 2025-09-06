Patyrę inžinieriai užtikrina daugiabučių gyventojų ramybę

„Mano BŪSTO“ inžinierių komandos darbas – tarsi nematomas, bet esminis pamatas, leidžiantis gyventojams jaustis ramiai. Šie specialistai kasdien rūpinasi, kad gyventojų namai būtų patikimai prižiūrimi geriausių profesionalų.
Ypač svarbi grandis
„Inžinierių komandą kviečiame tada, kai reikia nestandartinių sprendimų, kai būtina suvaldyti sudėtingesnes situacijas, kad daugiabutis funkcionuotų sklandžiai. Siekdami aukščiausios paslaugų kokybės, tikslesnio situacijų įvertinimo ir klaidų prevencijos, inžinieriai savo darbe taiko pažangias technologijas“, – sakė „Mano BŪSTO“ Kauno regiono vadovas Valentinas Jerošenko.
Pasak jo, inžinierių komanda yra itin svarbi daugiabučių priežiūros procese, nes būtent ji užtikrina veiklos kokybę.
„Nuoseklus inžinierių darbas – nuolatiniai namo stebėjimai ir kasmetinės apžiūros – lemia ilgalaikę viso daugiabučio „organizmo“ sveikatą. Pastebėję nukrypimų nuo normos, inžinieriai praneša administratoriui, kuris apie problemą ir galimus sprendimus informuoja gyventojus“, – pasakojo V. Jerošenko.
Pasitelkia modernias technologijas
Ne visos problemos matomos plika akimi – dauguma inžinerinių sistemų yra sienose ar sunkiai prieinamose vietose. Tokiais atvejais inžinieriai pasitelkia technologijas, leidžiančias tiksliai įvertinti situaciją, nustatyti problemą ir parinkti tinkamiausią sprendimą.
Vertinant techninę būklę naudojamas termovizorius padeda fiksuoti paviršių temperatūrų skirtumus. Juo galima nustatyti šilumos nuostolius, įvertinti izoliacijos kokybę, patikrinti langų ir durų sandarumą, nustatyti drėgmės ir pelėsio rizikas.
Be to, šis prietaisas leidžia surasti tokius gedimus kaip elektros instaliacijos perkaitimo vietos ar vandens nuotėkiai ir priimti tikslius sprendimus dėl remonto.
„Prireikus inžinieriai pasitelkia ir droną, skirtą stogams apžiūrėti. Tai leidžia išvengti papildomų išlaidų bokštelių nuomai. Šis sprendimas itin pasiteisina miesto centre, kur galima kokybiškai nufotografuoti ir patogiai eksperto akimis įvertinti stogų būklę“, – teigė V. Jerošenko.
Vamzdynų problemas ir jų priežastis padeda nustatyti specialios miniatiūrinės kameros, įvedamos į vamzdžių vidų.
Žiemos sezonu tarpblokinių siūlių defektams diagnozuoti naudojamas modernus drėgmės matuoklis. Jis parodo, ar konstrukcijos nėra per drėgnos, ir padeda laiku pastebėti galimus nuotėkius ar pelėsio grėsmę.
Kokybės kontrolė – dar viena misija
Pasak V. Jerošenko, inžinierių komanda ne tik apžiūri namus, bet ir koordinuoja rangovų darbus, užtikrina jų kokybę.
Dar viena svarbi funkcija – bendros namų apžiūros kartu su savivaldybės specialistais. Inžinieriai pristato situaciją, drauge įvertina problemas ir sudaro statinio apžiūros aktus.
„Per metus inžinieriai dalyvauja apie 100 savivaldybės ir seniūnijų inicijuojamų patikrinimų. Jų metu vertinama, ar „Mano BŪSTO“ veikla atitinka statinių priežiūros reikalavimus“, – pažymėjo vadovas.
Inžinieriai taip pat prisideda prie Priešgaisrinės tarnybos patikrinimų, per kuriuos tikrinama daugiabučių gaisrinės saugos būklė.