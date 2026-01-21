Kaunas apie KAM sutartį su „Eksplosita“: priėmėme sprendimus, kurie atrodo teisingi

„Toks ir vertinimas, kad klausimų kyla, todėl tokie sprendimai ministerijoje yra priimti. Tačiau šiai dienai mes turime pradėtus duomenų rinkimus STT galimo tyrimo kontekste, tad nenorėčiau aš labai daug informacijos skleisti“, – trečiadienį žurnalistams teigė R. Kaunas.
„Manau, įvertins kitos tarnybos ir institucijos. Mes iš savo pusės priėmėme tokius sprendimus, kurie mums atrodo teisingi“, – tęsė jis.
R. Kaunas sprendimą nutraukti „Fegdos grupės“ akcininkės valdomos „Eksplosita“ sudarytą sutartį su Gynybos resursų agentūra priėmė praėjusią savaitę, jos vertė buvo 22,8 mln. eurų.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, „Eksplosita“, nuo 2025 metų pradėjusi vystyti sprogmenų ir šaudmenų gamybą, iki tol orientavosi į naudingųjų iškasenų karjerus.
KAM teigimu, šiam pirkimui iš viso buvo gauti penki pasiūlymai, o pirkimą laimėjusi „Eksplosita“ buvo atrinkta vadovaujantis įstatymais. Taip pat, pasak ministerijos, būtent šią bendrovę institucijai pateikė viena iš gynybos pramonės asociacijų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nurodė, kad, reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl viešųjų pirkimų Krašto apsaugos sistemoje, pradėjo informacijos vertinimą.
