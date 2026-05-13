Konkurencijos tarybos pirmininkė: didesnis finansavimas leistų atlikti daugiau tyrimų

„Mūsų pajėgumų plėtimas sudarytų galimybę atlikti (daugiau tyrimų – BNS), nes mes ir šią dieną, matyt, ne viską galime padaryti, ką galėtume turėdami didesnius pajėgumus“, – trečiadienį Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitete sakė J. Ivanauskienė.
„Tuomet turėtume daugiau galimybių“, – pridūrė ji.
J. Ivanauskienės teigimu, Vyriausybės programoje buvo užsiminta apie institucijos pajėgumų stiprinimą: „Čia toks jau apsisprendimas, kiek to noro yra.“
Tarybos pirmininkė tikino, kad efektyvesnė veikla galėtų būti siejama ne tik su valstybės finansavimu, bet vidiniais institucijos pokyčiais: „Esu nusiteikusi visada ieškoti ir vidinių efektyvumo kelių, pavyzdžiui, diegiant dirbtinio intelekto instrumentus ten, kur jie mums yra tinkami ir panašiai.“
Pasak jos, pagrindinis tarybos veiklos rodiklis, pagal kurį matuojamas jos efektyvumas, yra vartotojams sukuriama nauda – 2023-2025 metais ji vidutiniškai siekė 21,3 mln. eurų: „Vienas euras, skirtas Konkurencijos tarybos veiklai, atnešė daugiau kaip šešis eurus naudos vartotojams.“
„Tai iš esmės parodo, kaip konkurencijos institucijos intervencijos – pažeidimų tyrimai, rekomendacijos, pasiūlymai – padaro pokytį rinkose ir tokiu būdu užtikrina daugiau konkurencijos, vartotojams užtikrina ir geresnes prekių paslaugų kainas, geresnę jų kokybę ar daugiau inovacijų“, – aiškino J. Ivanauskienė.
Anot tarybos pirmininkės, didėjantis biudžetas įpareigotų kurti didesnę naudą vartotojams.
Savo ruožtu Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros politikos grupės vadovė Justė Bulytė pabrėžė, kad didesnis finansavimas kaip tik leistų tai padaryti.
„Didesnis finansavimas Konkurencijos tarybai ne tiktai atrištų rankas daugiau tyrimų padaryti ir daugiau naudos vartotojams atnešti, bet daugiau naudos vartotojams atnešti ir per kitą pusę – prevencinį ir konsultacinį darbą, kuris yra ypatingai svarbus“, – komitete sakė J. Bulytė.
2025 metų valstybės biudžeto asignavimai tarybai įskaitant viršplanines įmokas siekė 4,58 mln. eurų, nurodoma tarybos metinėje ataskaitoje. 2024 metais ši suma buvo 3,99 mln. eurų, 2023 metais – 3,44 mln. eurų.
