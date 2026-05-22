KPPAR veikianti tekstilės ir mados sektoriaus grupė: praktinė parama įmonių tarptautiškumui

Grupės veikla siekiama teikti praktinę pagalbą verslui ir sudaryti sąlygas jo tarptautinei plėtrai. Reguliarūs tinklo narių susitikimai bei keitimasis informacija stiprina bendradarbiavimą tiek tarp tinklo narių, tiek tarp jų atstovaujamų įmonių. Stiprinamas įmonių kokurencingumas, sudaromos sąlygos lengviau patekti į naujas rinkas bei surasti patikimų partnerių užsienyje. Taip pat teikiama informacija apie eksporto galimybes, inovacijų diegimą, Europos Sąjungos finansavimo priemones bei reguliacinę aplinką. Viena svarbiausių grupės veiklų – organizuojami tarptautiniai verslo kontaktų renginiai, verslo misijos ir dvišaliai (B2B) susitikimai.
Svarbu pabrėžti, kad dauguma šių paslaugų MVĮ teikiamos nemokamai. Įmonės gali naudotis ne tik konsultacijomis, bet ir prieiga prie tarptautinių partnerystės pasiūlymų bei sėkmės istorijų, kurios padeda geriau įvertinti bendradarbiavimo galimybes skirtingose rinkose.
Artimiausiu metu tekstilės ir mados sektoriaus įmonėms numatyti keli svarbūs renginiai, organizuojami tinklo narių
Textile Connect 2026, vyksiantis 2026 m. gegužės 26–27 d., bus organizuojamas nuotoliniu būdu. Jis suteiks galimybę dalyvauti iš anksto suplanuotuose virtualiuose susitikimuose su potencialiais partneriais iš įvairių šalių. Šiuo metu platformoje jau registruota daugiau nei 100 tekstilės sektoriaus atstovų iš daugiau nei 25 šalių, todėl įmonės gali iš anksto susipažinti su potencialiais partneriais ir suplanuoti tikslinius susitikimus.
Tuo tarpu Torino Fashion Match 2026, vyksiantis 2026 m. liepos 1–2 d. Italijoje kartu su Turino (Italija) mados savaitės renginiais, suteiks galimybę įmonėms susitikti gyvai. Renginyje įmonės turės galimybę dalyvauti iš anksto suplanuotuose B2B susitikimuose, užmegzti tarptautinius verslo ryšius ir rasti potencialių partnerių skirtingose rinkose. Taip pat renginys sudarys galimybes dalyvauti ekspertinėse diskusijose, gilinti supratimą apie sektoriaus raidą, didinti įmonės matomumą, pristatyti savo produktus bei stebėti „Torino Fashion Week“ mados pristatymus ir susipažinti su naujausiomis mados tendencijomis.
Enterprise Europe Network tekstilės ir mados sektoriaus grupė atlieka svarbų vaidmenį stiprinant įmonių tarptautinius gebėjimus. Ji veikia kaip tiltas tarp verslo, inovacijų ir politikos formavimo, padėdama įmonėms užmegzti naujus ryšius ir geriau suprasti sektoriaus pokyčius, susijusius su tvarumu, skaitmenizacija bei globalių vertės grandinių transformacija.
Tokiu būdu grupės teikiamos priemonės sudaro sąlygas įmonėms priimti pagrįstus strateginius sprendimus, mažinti tarptautinės plėtros riziką ir nuosekliai stiprinti savo pozicijas tarptautinėje rinkoje. Atsižvelgiant į augančius konkurencinius ir reguliacinius iššūkius, tokia struktūruota ir ekspertinė parama tampa reikšmingu veiksniu siekiant ilgalaikio ir tvaraus augimo tekstilės bei mados sektoriuje.
„Galimybės yra arčiau nei atrodo – Lietuvos tekstilės įmonės jau dabar gali tiesiogiai susisiekti su Enterprise Europe Network ekspertais ir pradėti ieškoti partnerių, sprendimų ar naujų rinkų be papildomų tarpininkų“ – teigia Enterprise Europe Network tekstilės ir mados sektoriaus grupės narė, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vadovė Ingrida Braziūnienė.
Naujausi komentarai