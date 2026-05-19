 Lietuvoje specializuotų bankų paskolų portfelis pernai augo iki 826 mln. eurų

2026-05-19 17:10
BNS inf.

Praėjusiais metais šalyje veikiančių aštuonių specializuotų bankų paskolų portfelis siekė 825,5 mln. eurų – 24 proc. daugiau nei 2024 metais, skelbia Lietuvos fintech asociacija, remdamasi Lietuvos banko duomenimis.

Lietuvoje specializuotų bankų paskolų portfelis pernai augo iki 826 mln. eurų / magnific.com nuotr.

Anot pranešimo, didžiausią įtaką augimui turėjo aktyvus verslo finansavimas.

Skaičiuojama, kad pernai verslo paskolų portfelis augo 33,4 proc. iki 448,3 mln. eurų, o namų ūkių paskolų portfelis – 15,7 proc. iki 370,8 mln. eurų.

Pasak pranešimo, specializuotų bankų augimas svarbus visai Lietuvos finansų rinkai, nes didesnė konkurencija skatina platesnį finansavimo prieinamumą tiek verslui, tiek gyventojams.

Be to, pernai 46 proc. iki 1,77 mlrd. eurų augo specializuotuose bankuose klientų laikomų lėšų kiekis.

Šiuo metu specializuotuose bankuose Lietuvoje dirba 660 darbuotojų.

Specializuoti bankai gali teikti pagrindines bankines paslaugas – priimti indėlius, teikti paskolas, vykdyti mokėjimus ar išduoti mokėjimo korteles, tačiau jie neteikia kai kurių investicinių paslaugų ir jiems taikomi mažesni kapitalo reikalavimai.

Lietuvoje specializuoto banko licenzijas turi „GF bankas“, „Finora Bank“, „European Merchant Bank“, „Mano bankas“, „SME Bank“, „Saldo Bank“, „Fjord Bank“, RATO bankas.

