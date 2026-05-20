 Lietuvos bankas: momentiniai bankų mokėjimai vėl veikia įprastai

2026-05-20 11:20
BNS inf.

Antradienį sutrikus dalies Lietuvos bankų momentiniams mokėjimams, šiuo metu visi mokėjimai, įskaitant momentinius, vyksta įprastai, skelbia Lietuvos bankas.

Lietuvos bankas: momentiniai bankų mokėjimai vėl veikia įprastai / V. Skaraičio / BNS nuotr.

Antradienį fiksuoti tarptautinės momentinių mokėjimų infrastruktūros operatoriaus „EBA clearing“ sistemos sutrikimai jau išspręsti – juos įmonė visiškai pašalino trečiadienį 3.30 val. Lietuvos laiku.

LB informacija rodo, kad tai buvo techninio pobūdžio sutrikimai, įtakos jiems galėjo turėti iš šeštadienio į sekmadienį atlikti sistemos techniniai atnaujinimai, rašoma pranešime.

„EBA clearing“ momentinių mokėjimų infrastruktūra naudojasi 92 bankai iš 23 Europos šalių (iš Lietuvos – trys), tačiau skaičiuojama, kad  tarpbankinių ryšių problema galėjo paveikti 2 860 Europos bankų.

Skelbta, kad antradienį sutriko dalies šalies bankų momentiniai mokėjimai. Centrinis bankas skelbė, kad tai įvyko dėl sutrikimų „EBA Clearing“ sistemoje. Sutrikimai paveikė „Swedbank“, SEB, „Luminor“ paslaugas.

Šiame straipsnyje:
bankų veikla
veiklos sutrikimai
Lietuvos bankas
momentiniai bankų mokėjimai
atkurta veikla

