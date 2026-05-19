Lietuvos bankas: „Paysera LT“ pernelyg rizikingai investavo klientų lėšas

Anot LB, „Paysera LT“ prisiėmė per didelę riziką dėl vertybinių popierių portfelio sudėties, netinkamai ją valdė, nesiėmė prevencinių priemonių.
Bankas nurodė įmonei iki metų pabaigos įgyvendinti investavimo strategiją, kuri užtikrintų, kad klientų lėšos būtų investuojamos į likvidų ir mažos rizikos turtą. Įmonė kas mėnesį turės teikti LB šią informaciją.
Be to, kol įmonės investavimo portfelis atitiks strategiją, ji privalo turėti bent tokį nuosavo kapitalo lygį, kuris padengtų įstaigos vertybinių popierių portfelio vertės svyravimus įprastomis rinkos sąlygomis.
Pagal įstatymą elektroninių pinigų įstaigos privalo atskirti klientų lėšas nuo kitų lėšų, laikyti jas banke ar kitoje kredito įstaigoje arba investuoti į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą.
LB „Payserai LT“ pernai rugsėjį skyrė 400 tūkst. eurų baudą už tai, kad ji įsigijo 100 proc. įmonės „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų nepasibaigus teisės aktuose nustatytam įsigijimo vertinimo terminui ir negavusi LB leidimo sandoriui.
Tuo metu pernai lapkritį LB įmonei skyrė mažiausiai 25 tūkst. eurų baudų už tai, kad ji nevykdo nurodymų teikti finansines ataskaitas.
