 „LTG Link“: traukinių eismas atkuriamas

„LTG Link“: traukinių eismas atkuriamas (Atnaujinta)

2026-05-21 17:49
Pranešimas spaudai

„LTG Link“ informavo apie atkuriamą traukinių eismą. 

<span>„LTG Link“: traukinių eismas atkuriamas</span>
„LTG Link“: traukinių eismas atkuriamas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip skelbia „LTG Link“, Utenos apskrityje sušvelninus įspėjimą dėl oro pavojaus, traukinių eismas atkuriamas. 

Iš viso paveikta apie 180 keleivių. Numatomas apie 50 min. dalies traukinių vėlavimas.

Paskelbus oro pavojų Utenos apskrityje, du traukiniai buvo sustabdyti Dūkštų stotyje, keleiviai evakuoti į saugią vietą. 

Dėl oro pavojaus paveikti 3 traukinių maršrutai Turmantas-Vilnius, Vilnius-Turmantas ir Vilnius-Ignalina. Vienas traukinys sustabdytas Naujojoje Vilnioje, kad neišvyktų į zoną, kur buvo paskelbtas oro pavojus.

Pasak „LTG Link“ atstovės, visa aktuali informacija keleiviams bus skelbiama www.ltglink.lt.

Šiame straipsnyje:
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