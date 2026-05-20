Mažėjusios energijos kainos „Elektrum Lietuvos“ pelną pernai smukdė iki 220 tūkst. eurų

Grupės, kurią sudaro „Elektrum Lietuva“ ir jos antrinės įmonės, pajamos sumenko 35,2 proc. iki 182,1 mln. eurų (280,9 mln. eurų), nurodoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
„2025 metais grupė išgyveno iššūkių kupinus metus, kuriuos daugiausiai lėmė sumažėjusios elektros energijos ir gamtinių dujų kainos“, – teigiama ataskaitoje.
Anot jos, dėl sumažėjusio vartojimo „Elektrum Lietuvos“ rinkos dalis per metus sumenko nuo 15,5 proc. iki 12,3 proc. Š
Šiais metais grupė ketina tęsti saulės energijos ir elektromobilių įkrovimo sprendimų plėtrą, didinti klientų skaičių privačiame ir verslo segmentuose.
„Planuojamos reikšmingos investicijos į atsinaujinančių energijos šaltinių projektus padidins žaliosios energijos potencialą Lietuvoje“, – teigiama ataskaitoje.
Kaip šių metų balandį rašė BNS, „Elektrum Lietuva“ už 47 mln. eurų Kupiškio rajone, Puponių kaime, stato hibridinį vėjo ir saulės parką su energijos kaupimo baterija. Skaičiuojama, kad per metus parkas pagamins apie 93 GWh elektros – tiek pakaktų aprūpinti maždaug 32 tūkst. vidutinių namų ūkių.
„Elektrum Lietuva“ valdo 13 saulės parkų, kurių bendra galia siekia 312 megavatų (MW), taip pat vieną 20 MW galios vėjo parką Akmenės rajone ir vysto 20 MW galios hibridinį parką Panevėžio rajone.
Praėjusių metų pabaigoje „Elektrum Lietuva“ valdė įmones „Klaipėda unlimited sun“, „Secundus navitas“, „Genivą“ ir „Vėjo miestą“.
