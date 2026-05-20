Ministras dėl lengvatinių paskolų ūkininkams: nereikia skubėti – ta priemonė bus ir bus pinigų

Pasak ministro, lėšų ateityje bus ir tiems ūkiams, kurie sunkumų dabar nepatiria, bet su jais galbūt susidurs vėliau.
„Yra šiek tiek bėgama į tą priemonę ir vertinimo metu nustatoma, kad kreipiasi ir tie ūkininkai, kurie galbūt šiuo metu dar nesusiduria su tais sunkumais“, – žurnalistams trečiadienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Galbūt jie mano, kad tie sunkumai gali atsirasti netrukus, ir taip norėtų galbūt šiek tiek iš anksto paimti“, – pridūrė jis.
Ūkininkai, patyrę sunkumų dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose, nuo gegužės 4 dienos gali kreiptis dėl 40 mln. eurų apyvartinių paskolų iš ILTE su 2–2,5 proc. palūkanomis.
ILTE vadovo Dainiaus Vilčinsko teigimu, paraiškų šiam finansavimui yra daugiau, nei numatyta suma, o ūkininkai „skuba užsiimti vietą eilėje“.
„Kadangi vienas iš dokumentų, kurį reikia pateikti, yra finansinės ataskaitos už praėjusius metus arba pirmą ketvirtį, ne visais atvejais matosi iš finansinių ataskaitų nukentėjimo lygis, o tas nukentėjimo matymas yra vienas iš kriterijų gauti paskolą lengvatinėmis sąlygomis“, – žurnalistams teigė D. Vilčinskas.
K. Vaitiekūno teigimu, finansavimo šioms paskoloms, ILTE oficialiai tapus plėtros banku ir pradėjus skolinti iš nuosavo kapitalo, bus daugiau.
„Turėdami plėtros banką, kuris veikia pagal bankinius principus, tą sumą galime didinti, multiplikuoti ir tikrai tą padarysime. Nereikia ūkininkams skubėti šiandien, jei nėra sunkumų su apyvartinėmis lėšomis. Tikrai jie galės kreiptis ir rytoj, ir poryt, ši priemonė bus“, – pabrėžė ministras.
„Ūkininkai tikrai ras tą priemonę, jei jie susidurs su sunkumais vasaros viduryje ar vasaros pabaigoje. Tikrai ta priemonė bus ir bus pinigų, nereikia iš anksto bandyti užsirezervuoti tą vietą“, – pridūrė jis.
Pasak K. Vaitiekūno, dabar sunkumų nepatiriantys ūkininkai apyvartinėms lėšoms gana geromis sąlygomis gali skolintis komercinėje rinkoje.
ILTE lengvatinės paskolos galės būti naudojamos trumpalaikiam turtui įsigyti, elektros ir dujų sąnaudoms ūkio reikmėms finansuoti, nuomai apmokėti, atlyginimams mokėti, biologiniam turtui įsigyti, taip pat palūkanoms pagal įsipareigojimus kitose finansų įstaigose dengti.
Minimali paskolos suma siekia 10 tūkst. eurų. Ūkio subjektams, pateikusiems finansų įstaigos atsisakymą finansuoti, gali būti suteikta iki 500 tūkst. eurų paskola, o nuo meteorologinių reiškinių ar rinkos sutrikdymo nukentėjusiems – iki 250 tūkst. eurų.
Paskolos gali būti teikiamos ne ilgiau kaip trejiems metams. Taip pat gali būti taikomas paskolos grąžinimo atidėjimas nuo 6 iki 12 mėnesių bei iki 6 mėnesių palūkanų mokėjimo atidėjimas.
