„Nė vieno pranešimo per garsiakalbius“: žeria kritiką Lietuvos oro uostams

Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi I. Segalovičienė teigė, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžia, jog oro uoste nėra priedangos.
„Nė vieno pranešimo per garsiakalbius, kur ką daryti, slėptis ar gal oro uostas visiškai saugus. Nė vienas oro uosto darbuotojas nepriėjo, tarsi niekas nevyktų. O vakar dar oro uoste vyko civilinės saugos pratybos. Priedangos čia nėra. Apps’ai (programėlės – BNS) strigo. Tai prie dviejų laikančių stulpų prisiglaudėme“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė I. Segalovičienė.
Tuo metu Lietuvos oro uostai (LTOU) aiškina, kad komunikuoti pasirinko per savo svetainę ir feisbuką, nes tokiu būdu informacija greičiausiai pasiekia keleivius.
„Įvertinus šios situacijos staigumą buvo prioritetizuotos masinio informavimo priemonės, kurios greičiausiai pasiektų Vilniaus oro uoste esančius ar į jį vykstančius keleivius ir artimuosius: žinia buvo paskelbta oficialiame Vilniaus oro uosto tinklalapyje bei oficialioje „Facebook“ paskyroje“, – komentare BNS teigė LTOU.
LTOU teigimu, oro pavojaus metu keleiviai liko oro uosto viduje, o priedangų jame nėra. Tuo metu oro uosto darbuotojai apie oro pavojų buvo informuoti SMS žinute. Tokią žinutę matė BNS – joje teigta, kad darbuotojai lieka saugiose vietose – pastatuose, o keleiviai – terminaluose.
„Vilniaus oro uosto terminaluose buvę keleiviai, artimieji ir personalas liko vietoje. Oro uoste nesant patvirtintų priedangų, keleiviams ir personalui yra saugiau likti pastatų viduje. Oro uosto teritorijoje dirbantis personalas oro pavojaus metu liko saugiose atitinkamų pastatų vietose“, – rašoma LTOU komentare.
Vilniaus apskrities gyventojams į telefonus išsiųstame pranešime apie tikėtiną oro pavojų buvo rašoma, kad jie turėtų nusimatyti saugią vietą, o pranešime apie atšauktą oro pavojų – kad jau gali palikti priedangas ir saugias vietas.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius pripažino, kad buvo tam tikrų sutrikimų programėlėje „LT72“.
„Šitą irgi patikslinsime, kalbėsime su paslaugos tiekėju, kas ten buvo“, – paklaustas apie gyventojų nusiskundimus, kad neveikė programėlė „LT72“, žurnalistams trečiadienį teigė V. Kondratovičius.
I. Segalovičienė, be kita ko, pabrėžė, kad trečiadienį paskelbtas oro pavojus parodys realią priedangų situaciją.
„Šios dienos situacija, manau, labai gerai praktiškai parodys realią priedangų situaciją, apie kurią pasisakėme savo audite. Gal sprendimų priėmėjai dabar jau tikrai supras, kad skirti milijonai priedangoms privalo būti panaudoti laiku, kaip planuota“, – feisbuke teigė ji.
Kaip rašė BNS, oro pavojus dalyje šalies teritorijos trečiadienį paskelbtas Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos radarams pastebėjus į droną panašią atžymą. Vilniaus apskrities gyventojai buvo raginami eiti į priedangas.
Trečiadienį virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė.
