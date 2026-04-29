 SEB banko Lietuvoje pelnas šiemet sumenko

2026-04-29 12:05
BNS inf.

Vienas didžiausių šalyje komercinių bankų SEB pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 67 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 5 proc. mažiau nei tuo pačiu metu pernai (70,9 mln. eurų).

SEB banko Lietuvoje pelnas šiemet sumenko / BNS nuotr.

Kaip skelbia SEB, pelno sumažėjimą lėmė mažėjusios grynosios palūkanų pajamos, kurioms didžiausią neigiamą įtaką darė Europos Centrinio Banko sumažinto palūkanų normos.

Banko pajamos siekė 114,6 mln. eurų – 11 proc. mažiau negu pernai (128,4 mln. eurų), pranešė SEB.

Per metus grynasis banko paskolų ir lizingo portfelis augo 9 proc. iki 8,3 mlrd. eurų, bendras banko indėlių portfelis buvo 14,1 mlrd. eurų – 10 proc. didesnis nei prieš metus.

„Nepaisant išorės neapibrėžtumo, gyventojai ir įmonės skolinosi daugiau nei pernai, toliau augo namų ūkių indėliai ir investicijos. Ketvirtis buvo itin aktyvus būsto paskolų rinkoje“, – pranešime sakė SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.

Anot jos, pirmąjį ketvirtį gyventojams suteikta naujų būsto paskolų už 210 mln. eurų – 25 proc. daugiau.

Banko paskolų įmonėms portfelis pirmo ketvirčio pabaigoje išaugo 4 proc. iki 4 mlrd. eurų. Didžiausią įtaką augimui turėjo  energetikos ir komunalinių paslaugų, nekilnojamo turto, transporto ir gamybos sektoriai.

Banko turtas kovo pabaigoje siekė 16,5 mlrd. eurų – 9 proc. daugiau negu prieš metus, kai jis siekė 15,2 mlrd. eurų.  Nuosavas kapitalas siekė 1,47 mlrd. eurų – 25 proc. daugiau (1,17 mlrd. eurų).

Investuojančių gyventojų skaičius SEB banke augo 23 proc., o mikro investavimo ir SEB Investicijų roboto portfelio vertė pirmo ketvirčio pabaigoje buvo 2,2 karto didesnė nei prieš metus. 

