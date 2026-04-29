SEB banko Lietuvoje pelnas šiemet sumenko

Kaip skelbia SEB, pelno sumažėjimą lėmė mažėjusios grynosios palūkanų pajamos, kurioms didžiausią neigiamą įtaką darė Europos Centrinio Banko sumažinto palūkanų normos.
Banko pajamos siekė 114,6 mln. eurų – 11 proc. mažiau negu pernai (128,4 mln. eurų), pranešė SEB.
Per metus grynasis banko paskolų ir lizingo portfelis augo 9 proc. iki 8,3 mlrd. eurų, bendras banko indėlių portfelis buvo 14,1 mlrd. eurų – 10 proc. didesnis nei prieš metus.
„Nepaisant išorės neapibrėžtumo, gyventojai ir įmonės skolinosi daugiau nei pernai, toliau augo namų ūkių indėliai ir investicijos. Ketvirtis buvo itin aktyvus būsto paskolų rinkoje“, – pranešime sakė SEB banko Lietuvoje vadovė Sonata Gutauskaitė-Bubnelienė.
Anot jos, pirmąjį ketvirtį gyventojams suteikta naujų būsto paskolų už 210 mln. eurų – 25 proc. daugiau.
Banko paskolų įmonėms portfelis pirmo ketvirčio pabaigoje išaugo 4 proc. iki 4 mlrd. eurų. Didžiausią įtaką augimui turėjo energetikos ir komunalinių paslaugų, nekilnojamo turto, transporto ir gamybos sektoriai.
Banko turtas kovo pabaigoje siekė 16,5 mlrd. eurų – 9 proc. daugiau negu prieš metus, kai jis siekė 15,2 mlrd. eurų. Nuosavas kapitalas siekė 1,47 mlrd. eurų – 25 proc. daugiau (1,17 mlrd. eurų).
Investuojančių gyventojų skaičius SEB banke augo 23 proc., o mikro investavimo ir SEB Investicijų roboto portfelio vertė pirmo ketvirčio pabaigoje buvo 2,2 karto didesnė nei prieš metus.
