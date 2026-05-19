Seimo verdiktas paspirtukų nuomos verslui: toliau privalės nuomoti šalmus?

Parlamentarai antradienį nepriėmė svarstyti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisų, kurias savo parašais parėmė įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Už tai, kad pataisos būtų svarstomos, balsavo 34 Seimo nariai, prieš buvo 15, o susilaikė 45.
Pataisas iniciatoriams Seimas grąžino tobulinti.
Kaip posėdyje sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkus įpareigojus dėvėti šalmus paspirtukų nuoma smuko 30 proc.
Tuo metu socialdemokrato Juliaus Sabatausko teigimu, nėra reikalo keisti įstatymo, jeigu jis netinkamai taikomas. Pasak jo, per metus nuo įpareigojimo aprūpinti klientus šalmais buvo galima susipažinti su situacija kitose šalyse ir priimti sprendimus, kaip juos apsaugoti nuo vagysčių.
Konservatorė Giedrė Balčytytė siūlė apriboti ypač galingų paspirtukų, kurie pasiekia 70 km per valandą greitį, pardavimus.
Kaip rašoma pataisų aiškinamajame rašte, įmonių duomenimis, iki balandžio vidurio buvo prarasta – pavogta, sulaužyta, apgadinta – apie 90 proc. prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3 tūkstančius.
Paspirtukų nuomos įmonės nurodo, kad šiemet klientų sumažėjo 30–35 proc.
„Bolt“ kovą parašė pareiškimus Vilniaus ir Klaipėdos policijai dėl daugiau nei pusės šimto dingusių šalmų, tačiau policija nepradėjo tyrimų, nes padaryta žala per maža. Įmonė sako netekusi apie 1,5 tūkst., arba 70 proc. šalmų.
Praėjusiais metais Vyriausybė patvirtino Kelių eismo taisyklių pakeitimus, pagal kuriuos nuo šių metų sausio visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo būti užsidėję šalmą, o tokių jų nuomotojai – klientams juos suteikti. Tokių taisyklių pakeitimų Vyriausybė ėmėsi po to, kai Seimas 2025 metų kovą priėmė atitinkamas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas.
