Šis kelionių organizatorius pradėjo darbuotojų atleidimą

Pasak jo, „Novaturas“ atleido už tiesioginį klientų aptarnavimą atsakingus darbuotojus, o artimiausiu metu darbo neteks ir pardavimų vadybininkai.
„Novaturo“ vadovas Aleksėjus Kriščukas „Verslo žinioms“ aiškino, kad darbuotojai atleidžiami įmonei siekiant efektyvinti veiklą dėl karo Irane sumažėjus kelionių paklausai ir pabrangus kurui.
Jo teigimu, klientai aptarnaujami įprastai, paslaugų kokybė nepasikeitė.
„Novaturo“ grupės audituotas grynasis nuostolis pernai mažėjo 33 proc. iki 1,38 mln. eurų (2024 metais – 2,06 mln. eurų), pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 429 tūkst. eurų (590 tūkst. eurų nuostolio), o pajamos smuko 16,1 proc. iki 168,5 mln. eurų (200,9 mln. eurų).
Pernai „Novaturo“ grupė aptarnavo 191 tūkst. keliautojų – 20 proc. mažiau nei 2024 metais (239 tūkst.).
