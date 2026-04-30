Stabdomas „Oro navigacijos“ vadovo konkursas

Dabartinės valdybos kadencija baigiasi rugpjūtį.
„Sparčiai augančios aviacinių degalų kainos ar net galimas jų trūkumas gali paveikti „Oro navigacijos“ rezultatus, sukelti papildomų rizikų, todėl bendrovė turi iš anksto pasiruošti galimiems pokyčiams, atlikti streso testus ir kitus būtinus darbus. Vienu metu vykstanti ir valdybos, ir vadovo kaita apsunkintų šiuos procesus“, – pranešime sakė įmonės valdybos pirmininkė Jūratė Stanišauskienė.
„Nutarta, kad pirma turi būti paskirta valdyba, o jau tada – išrinkta vadovė ar vadovas. Tai lėmė mūsų sprendimą konkursą tęsti vėlesniame etape, kai pradės dirbti nauja valdyba“, – teigė ji.
Pasak pranešimo, augančios degalų kainos gali priversti aviakompanijas mažinti skrydžių, o tai tiesiogiai paveiktų „Oro navigacijos“ pajamas, didžiąją dalį kurių sudaro rinkliavos – mokestis, kurį moka kiekvienas orlaivis, skrendantis per Lietuvos oro erdvę.
Kaip rašė BNS, dabartinio vadovo Sauliaus Batavičiaus pirmoji penkerių metų kadencija baigiasi rugpjūčio 1 dieną. S. Batavičius kovo pabaigoje BNS teigė žadantis siekti įmonei vadovauti antrą kadenciją.
