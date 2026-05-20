Suomijos gynybos milžinė „Patria“ tikisi Lietuvos užsakymų

Įmonės prezidentas Panu Routila portalui teigė, kad jau mato kelias Lietuvos įmones, kurios galėtų būti „Patria“ tiekėjos, partnerės.
„Manau, kad čia yra įmonių, kurios galėtų labai gerai papildyti mūsų veiklą tiek gamyboje ir techninės priežiūros srityje, tiek kuriant naujas technologijas“, – vz.lt sakė jis.
Tačiau P. Routila teigė besitikintis, kad bendradarbiavimą su Lietuvos įmonėmis sąlygos šios šalies užsakymai.
„Žinoma, dalis įmonių gali tapti mūsų tiekimo grandinės partnerėmis ir be konkretaus užsakymo. Tačiau labai sveikintume ir platesnį bendradarbiavimą. Natūralu, kad svarbus ir abipusiškumas. Norime matyti ir valstybės signalus mūsų kryptimi“, – teigė jis.
„Patria“ šarvuočių gamybos programoje mainais į užsakymus jau dalyvauja septynios šalys.
Prezidentas Gitanas Nausėda pernai rugsėjį teigė, kad svarstoma apie šarvuotų visureigių įsigijimą iš „Patria“.
Pernai gruodį „Patria“ pranešė su Vokietija pasirašiusi dvi per 2 mlrd. eurų bendros vertės jų tiekimo sutartis pagal Bendrosios šarvuočių sistemos (CAVS) programą. Sutartys apima iki 876 „Patria 6x6“ šarvuočių tiekimą.
Tuo metu BNS rašė, kad „Patria“ jau yra gavusi beveik 2 tūkst. tokių šarvuočių užsakymų ir yra jų pristačiusi daugiau kaip 250.
