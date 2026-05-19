 Sutriko dalies Lietuvos bankų veikla: paaiškino priežastis

2026-05-19 17:47
Lukas Oželis (BNS)

Antradienį sutrikus Lietuvos bankų momentiniams mokėjimams centrinis šalies bankas skelbia, kad tai įvyko dėl sutrikimų Europos mokėjimų infrastruktūros teikėjo „EBA Clearing“ sistemoje.

„Šiandien fiksuojami sutrikimai Europos mokėjimų infrastruktūros teikėjo „EBA Clearing“ sistemoje. Dėl to gali neveikti momentinių mokėjimų paslauga iš ir į „Swedbank“, SEB, „Luminor“ bankus“, – pranešė Lietuvos bankas.

Įprasti bankiniai mokėjimai, kaip ir kitos paslaugos, veikia be sutrikimų, pabrėžė LB.

Portalai „Delfi“, „Lrytas“ kiek anksčiau skelbė apie mokėjimų sutrikimus „Swedbank“, SEB, „Luminor“ ir „Artea“ bankuose.

„Swedbank“ savo internetinėje svetainėje skelbia, kad kol kas negalima atlikti momentinių pervedimų.

„Luminor“ banko Lietuvoje komunikacijos vadovė Birutė Eimontaitė „Delfi“ patvirtino, kad bankas susiduria su globalia problema – dalis momentinių mokėjimų šiuo metu vykdomi kaip įprasti tarpbankiniai SEPA mokėjimai.

