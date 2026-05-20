Taminskas su ministerijai pavaldžiomis įmonėmis aptars situaciją dėl drono incidento

„Rytoj šaukiu susisiekimo ministerijos įmonių vadovų susirinkimą, kurio metu aptarsime, kaip įmonės reagavo į šiandienos (trečiadienio – BNS) situaciją dėl drono incidento, įvertinsime veiksmų koordinavimą bei identifikuosime sritis, kuriose būtina stiprinti pasirengimą, komunikaciją ir reagavimo procedūras“, – feisbuke trečiadienį rašė ministras.
Pasak ministro atstovo Luko Paškevičiaus, susitikime dalyvaus visų ministerijos įmonių vadovai: Lietuvos pašto, Klaipėdos jurų uosto, Lietuvos oro uostų, „Oro navigacijos“, „Kelių priežiūros“, „Lietuvos geležinkelių“, Telecentro, „Viamatikos“, „Detono“ ir kitų.
Kaip rašė BNS, oro pavojus dalyje šalies teritorijos trečiadienį paskelbtas Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos radarams pastebėjus į droną panašią atžymą. Vilniaus apskrities gyventojai buvo raginami eiti į priedangas ar kitas saugias zonas.
Trečiadienį virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdytos dalies traukinių eismo operacijos.
BNS rašė, kad valstybės kontrolierei Irenai Segalovičienei sukritikavus prastą keleivių informavimą Vilniaus oro uoste per oro pavojų, Lietuvos oro uostai aiškino, kad žmonės buvo informuojami per įmonės interneto svetainę ir feisbuką.
Vilniaus oro uoste tuo metu buvusi I. Segalovičienė teigė, kad keleiviams nebuvo aiškiai pateikta instrukcijų, ką daryti. Ji taip pat pabrėžia, jog oro uoste nėra priedangos.
