Tarnyba įspėja dėl šios prekės: pašalinama iš rinkos, prašoma nevartoti ir grąžinti

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) jautienos žaliavoje, iš kurios buvo pagaminti blynai, nustatė biologinės kilmės taršą, skelbia prekybos tinklas „Maxima“, kuriai apie tai pranešė „Liūtukas ir Ko“.
Pranešama, kad jautienoje galimai buvo aptiktas galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE), dar kitaip vadinamos kempinlige arba galvijų pasiutlige, atvejis.
Pasak „Maximos“, prekė pašalinama iš rinkos, pirkėjų prašoma nevartoti produkto ir jį iki gegužės 31 dienos grąžinti.
