Teismas: Nacionaliniam kraujo centrui skirta 100 tūkst. eurų bauda – pagrįsta

Teismas balandžio 30 dieną atmetė NKC skundą ir paliko galioti Klaipėdos apygardos teismo vasario 10 dienos sprendimą skirti 100 tūkst. eurų baudą už neteisėtas ir dirbtinai konkurenciją ribojusias kraujo donorų tyrimų konkurso sąlygas, kurios sudarė prielaidas privilegijuoti konkretų tiekėją.
„Dėl perkančiosios organizacijos pasirinktų kriterijų ir jiems suteiktų svorių sudaryta situacija, kuomet kitam tiekėjui, galinčiam pasiūlyti techninius reikalavimus atitinkantį pirkimo objektą, dalyvavimas pirkime tapo ekonomiškai nepagrįstas“, – rašoma nutartyje.
Teismo NKC skirta bauda sudaro 4,9 proc. visos centro ir vaistų bei medicinos prekių prekybininkės „Roche Lietuvos“ kovo 13 dieną pasirašytos sutarties vertės, kuri siekia 2,05 mln. eurų (su PVM).
NKC skunde Apeliaciniam teismui teigė, kad Klaipėdos apygardos teismas nepateikė platesnių argumentų, bei tikino, jog bauda yra nemotyvuota ir neproporcinga.
Ginčas kilo po to, kai medicinos įrangos prekybos įmonė „Diamedica“ pateikė teismui ieškinį teigdama, kad konkursas buvo pritaikytas vienos tiekėjos – „Roche Lietuvos“ produktams, todėl neužtikrino konkurencijos bei neleido jo laimėti tokią pat įrangą siūlantiems gamintojams.
Be to, pasak „Diamedicos“, konkurso sąlygos eliminavo vieną iš dviejų tokius kraujo donorų tyrimus galinčių pasiūlyti pasaulinių gamintojų – Ispanijos „Grifols“.
Savo ruožtu „Roche Lietuva“ teigė, kad NKC turi teisę nustatyti reikalavimus, o konkursas buvo grindžiamas tiek ypatinga įrangos, skirtos atlikti kraujo donorų patikrą, svarba bei specifine jos paskirtimi, tiek siekiu užtikrinti viešojo intereso apsaugą.
Anot teismo, konkurso kriterijai dirbtinai ribojo konkurenciją, buvo orientuoti į konkretaus tiekėjo technologinį sprendimą, nesukūrė aiškios ir objektyviai pagrįstos pridėtinės vertės.
„Teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ginčijamų kriterijų visuma pritaikyta vienam tiekėjui „Roche Lietuva“, todėl šie kriterijai pagrįstai pripažinti neteisėtais kaip dirbtinai ribojantys konkurenciją, pažeidžiantys lygiateisiškumo, proporcingumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus“, – teigiama nutartyje.
