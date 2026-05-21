„Teltonika EMS“ turi naują vadovą

M. Vencevičius nuo gegužės 16 dienos pakeitė iki tol septynerius metus bendrovei vadovavusį ir nusprendusį pasitraukti Simą Rutkauską, rodo Registrų centrui pateiktas įmonės akcininkų gegužės 15 dienos sprendimas.
Pasak jo, kovo 27 dieną buvo gautas S. Rutkausko prašymas palikti postą jo iniciatyva be svarbių priežasčių.
M. Vencevičius įmonės finansų direktoriumi dirbo beveik dvejus pastaruosius metus, 2022–2024 metais buvo „Teltonika IoT Group“ finansų direktorius, šešerius metus dirbo tarptautinėje audito bendrovėje „Deloitte Lietuva“, rodo jo socialinio tinklo „LinkedIn“ paskyra.
Kaip rašė BNS, grynąjį pelną pernai 2,8 karto auginusi „Teltonika EMS“ šiemet planuoja didinti gamybą.
Vilniuje ir Molėtuose gamyklas turinčios bendrovės audituotas grynasis pelnas per metus augo 2,8 karto iki 23,7 mln. eurų (2024 metais – 8,5 mln. eurų), pajamos didėjo 27,4 proc. iki 221,5 mln. eurų (173,8 mln. eurų).
„Teltonikos EMS“ pagrindinė veikla yra elektroninių plokščių gamyba, bendrovė taip pat gamina kitą elektroninę įrangą ir jos komponentus – transporto sekimo ir valdymo sistemas, daiktų interneto sprendimus, užsakomosios gamybos produktus.
Galutinis įmonės naudos gavėjas yra „Teltonikos“ įkūrėjas Arvydas Paukštys.
