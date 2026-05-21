Trys užsienio įmonės iš „Revolut banko“ reikalauja atlyginti 233 tūkst. eurų žalą

Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas gegužės 14 dieną išaiškino, kad ieškinys negali būti nagrinėjamas Lietuvos teismuose, ir paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo vasario 9 dienos nutartį.
Anot Apeliacinio teismo nutarties, Vokietijos advokatų kontora „Zeidler legal services“ iš „Revolut bank“ siekė prisiteisti 79,2 tūkst. eurų, Airijos „Zeidler legal process outsourcing“ – 124,2 tūkst. eurų, o Liuksemburgo „Zeidler legal services“ – 29,6 tūkst. eurų ir palūkanas.
Visos trys įmonės teismui aiškino, kad „Revolut bank“ joms teikė verslo mokėjimo sąskaitų paslaugas – iš jų sąskaitų 2023 metų sausį buvo įvykdytos kelios didelės vertės operacijos gavėjams, kurių pavadinimai buvo neaiškūs bei įtartini.
Teigiama, kad operacijos atliktos po to, kai įmonėms paskambino asmenys, prisistatę „Revolut“ atstovais, jų nurodymu įmonės atsisiuntė nuotolinės prieigos ir ekrano dalijimosi įrankius, pateikė sandorio patvirtinimo kodus, neva siekiant panaikinti neteisėtą naudojimąsi kortelėmis, tačiau faktiškai jos buvo apgautos, pasisavintos jų lėšos.
Įmonės aiškino, kad „Revolut“ turėjo užtikrinti operacijų saugumą, bet to nepadarė ir negrąžino neteisėtai pervestų lėšų.
Vilniaus apygardos teismas šiemet vasarį įmonių ieškinį atsisakė priimti – teismas nurodė, kad „Zeidler“ registracijos ir buveinės vietos yra ne Lietuvoje, be to, įmonės nepagrindė teiginių, kad bendru ieškiniu pareikšti reikalavimai dėl žalos atlyginimo negali būti išnagrinėti atskirai.
Teismas taip pat nustatė, kad vienintelė Liuksemburgo įmonė turėjo susitarimą su „Revolut Bank“, kad ginčai būtų sprendžiami Lietuvos teismuose, tačiau teismas konstatavo, kad ginčas teismingas ne apygardos, o miesto apylinkės teismui.
Apeliacinis teismas atmetė „Zeidler“ argumentus, kad Lietuvoje ginčas gali būti nagrinėjasmas pagal vienos iš įmonių su „Revolut“ sudarytą sutartį dėl ginčų Lietuvoje.
„Nenustatyta aplinkybių, patvirtinančių ginčo įtaką Lietuvos viešajam gyvenimui, svarbiausioms visuomeninėms vertybėms, didelės visuomenės narių grupės teisėms ar pareigoms ir (ar) kt. Taigi, nėra pagrindo padaryti ir tokią išvadą, kad susitarimas dėl jurisdikcijos vien todėl, kad atsakovė veikia Lietuvoje, o jos veiklą prižiūri Lietuvos bankas, negali būti vykdomas“, – rašoma nutartyje.
