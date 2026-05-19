„Vakarų krova“ šiemet išmokės 3,2 mln. eurų dividendų

Pernai „Vakarų krova“ dividendų nemokėjo, o 2024 metais jų išmokėjo 2,2 mln. eurų, rodo įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui.
Įmonės grynasis pelnas pernai sumažėjo 10 proc. (2024 metais – 1,7 mln. eurų), jos pajamos augo 2,5 proc. iki 20,5 mln. eurų (20 mln. eurų). Šiemet įmonė planuoja auginti apyvartą 9,3 proc. iki 22,4 mln. eurų, rašoma ataskaitoje.
2025 metais įmonė perkrovė 1,62 mln. tonų krovinių – 3,8 proc. daugiau nei 2024 metais (1,56 mln. tonų), tačiau 11 proc. mažiau nei planuota (1,8 mln. tonų), rašoma įmonės ataskaitoje.
Šiemet bendrovė krovą tikisi auginti 18,8 proc. iki 1,9 mln. tonų.
„Vakarų krova“ krauna metalo laužo, šlako, lakštinio plieno, granitinės skaldos, pelenų, šaldytos žuvies, sojos, durpių, negabaritinių, grūdinių kultūrų krovinius.
„Vakarų krovos“ naudos gavėjai yra trys Estijos piliečiai.
