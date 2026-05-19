Įvardijo, kaip oficialiai vadinsis sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema

Valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“ antradienį pranešė pateikusi paraišką Valstybiniam patentų biurui įregistruoti naują pavadinimą.
Kaip rašė BNS, e. rinkliavos sistemą už 16,2 mln. eurų (su PVM) diegia Austrijos kelių apmokestinimo ir eismo kontrolės sistemų bendrovė „Kapsch TrafficCom“.
Kaip anksčiau yra teigęs susisiekimo ministras Juras Taminskas, nauja sistema užtikrins socialiai teisingesnį kelių apmokestinimą.
Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) už 4,5 mln. eurų (be PVM) dvejus metus saugos visus sistemos duomenis – praėjusią savaitę „Via Lietuva“ ir Telecentras pasirašė tai numatančią sutartį.
Sistema pakeis šiuo metu naudojamas elektronines vinjetes, bus taikoma tik komerciniam krovininiam ir keleiviniam transportui, kuris naudojasi mokamais keliais. Ji automatiškai apskaičiuos rinkliavą atsižvelgiant į nuvažiuotą atstumą.
Tikimasi, kad kitąmet iš e. rinkliavos sistemos į Kelių fondą bus surinkta daugiau nei 100 mln. eurų, kiek vėliau – apie 150 mln. eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis.
