Po traukinio avarijos geležinkelio remonto darbai kainuos apie 8 mln. eurų

„Jau rekonstruoti 4 kilometrai kelio. Darbų vertė be medžiagų yra kiek daugiau nei 4 mln. eurų, su medžiagomis – beveik 8 mln., tai vidutiniškai nepilnas milijonas už kilometrą“, – LRT radijui trečiadienį sakė A. Zubriakovas.
„Tai yra įprasta rinkos kaina, turint omeny, kad kelias buvo pažeistas reikšmingai ir praktiškai toje vietoje jį reikia atkurti iš naujo“, – pridūrė jis.
Iš viso bus rekonstruojama 10 kilometrų kelio Gudžiūnai–Baisiogala. Darbus atlieka LTG bendrovė Geležinkelio tiesimo centras. 5,3 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su juo LTG infrastruktūros įmonė „LTG Infra“ pasirašė gegužės 12 dieną.
A. Zubriakovas vėliau BNS teigė, jog beveik 8 mln. eurų kainuos ne tik geležinkelio remontas, bet ir avarijos likvidavimo darbai.
„Prie šitos avarijos likvidavimo dirba GTC (Geležinkelio tiesimo centras – BNS) ir „LTG Infra“ specialistai. Pirkimas yra padarytas GTC apimtyje, bet šita suma neapima visų darbų. Yra dar papildomos medžiagos iš mūsų dukterinės bendrovės („LTG Infra“ – BNS), kurios dirba nuo pat pradžių jau“, – BNS sakė A. Zubriakovas.
„Reikėjo tą skaldą išvežti, išvalyti teritoriją, pylimus sutvirtinti ir taip toliau, tai šitie darbai yra vykdomi jau nuo gegužės pirmos dienos. (...) Kartu visas kelio atstatymas – 10,5 km kainuos – apie 8 milijonus eurų“, – pridūrė jis.
Pasak A. Zubriakovo, remonto darbams Geležinkelio tiesimo centras buvo atrinktas paskelbus viešąjį pirkimą, kitų rangovų, kurie „kokybiškai, turintys kvalifikaciją, atliktų darbus“, nebuvo.
Tuo metu Kauno rajone, Jiesioje, įvykusi geležinkelio avarija, kai nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas ir keli krovinių vagonai, avarija yra likviduota, o nuostoliai – kur kas mažesni nei Gudžiūnuose, sako A. Zubriakovas.
„Pažeidimai to kelio buvo minimalūs, lyginant su Gudžiūnais. (...) Tai tie darbai jau yra baigti. Visi nuostoliai, žala, ji yra skaičiuojama, bet jau dabar preliminariai galiu pasakyti, kad nuostoliai Jiesioje yra žymiai mažesni, nes, kaip ir buvo viešai skelbiama, tai preliminari priežastis yra žmogiška klaida“, – teigė LTG grupės korporatyvinių reikalų vadovas.
Pasak jo, trečiadienį Vyriausybės nacionalinio saugumo komisijos posėdyje LTG pristatys papildomas priemones stiprinti saugumą geležinkeliuose.
„Priemonių planas yra tiek ilgalaikių, tiek trumpalaikių priemonių saugumui geležinkelyje didinti. (...) Siūlysime tam tikrą saugumo priemonių modernizavimą, taip pat ir žmogiškųjų išteklių stiprinimą, papildomus darbuotojų mokymus. Tai yra labai didelis priemonių planas, ilgalaikis, bet taip pat planuojamos tam tikros trumpalaikės priemonės“, – sakė jis.
Pasak A. Zubriakovo, Vyriausybėje taip pat bus diskutuojama apie europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ signalizaciją, kuri reikalinga Jiesios ruože.
Kaip rašė BNS, gegužės pradžioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
