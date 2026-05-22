 „Vikingų dienose“ Stokholme užmegzti ryšiai atveria naujas galimybes Lietuvos įmonėms

„Vikingų dienose“ Stokholme užmegzti ryšiai atveria naujas galimybes Lietuvos įmonėms

2026-05-22 11:41 diena.lt inf.

Gegužės 6–7 dienomis Švedijos sostinėje Stokholme vyko tradicinis Enterprise Europe Network (EEN) tinklo renginys „Vikingų dienos“, subūręs daugiau nei 50 verslo paramos ekspertų iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Danijos, Islandijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Belgijos, Nyderlandų, Airijos.

„Vikingų dienose“ Stokholme užmegzti ryšiai atveria naujas galimybes Lietuvos įmonėms
„Vikingų dienose“ Stokholme užmegzti ryšiai atveria naujas galimybes Lietuvos įmonėms / Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų nuotr.

Renginyje dalyvavę Enterprise Europe Network atstovai iš Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos inovacijų centro užsienio partneriams pristatė Lietuvos įmonių bendradarbiavimo pasiūlymus. Susitikimų metu buvo ieškoma potencialių užsakovų, agentų, distributorių ir projektinių partnerių Lietuvos įmonėms, taip pat aptariamos eksporto, partnerystės ir tarptautinių projektų galimybės.

„Vikingų dienos“, vykstančios daugiau kaip dešimtmetį, jau tapo vienu svarbiausių EEN renginių, stiprinančių ryšius tarp tinklo partnerių. Šiemet renginio metu įvyko daugiau nei šimtas dvišalių susitikimų. Pasak tinklo atstovų, tiesioginis bendravimas su užsienio partneriais ir mezgami asmeniniai ryšiai dažnai padeda operatyviau ir lengviau spręsti Lietuvos verslui aktualius klausimus, suteikia vertingų įžvalgų apie užsienio rinkas ir prisideda prie naujų tarptautinių partnerysčių kūrimo.

Norėtumėte daugiau sužinoti partnerių paieškos galimybės užsienyje šalyse? Kviečiame susisiekti su Enterprise Europe Network tinklo atstovais: https://eenlietuva.eu/kontaktai/.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
PPA 2026
užsienio partneriai
Enterprise Europe Network
Vikingu dienos
Kauno prekybos
pramonės ir amatų rūmai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų