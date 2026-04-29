 Baltąjį tiltą apsups motociklininkai: pranešama apie eismo ribojimus

2026-04-29 10:45
Gegužės 2 d., šeštadienį, prie Baltojo tilto vyks Vilniaus regiono motociklininkų sezono atidarymo šventė. Renginio ir pasiruošimo jam metu bus eismo ribojimų, praneša Vilniaus miesto savivaldybė. 

Nuo gegužės 1 d. 19 val. iki gegužės 2 d. 19 val. bus draudžiamas transporto priemonių stovėjimas Upės gatvės dalyje nuo Kalvarijų gatvės iki Studentų gatvės.

Gegužės 2 d. 0–19 val. renginio reikmėms bus rezervuota automobilių stovėjimo aikštelė prie prekybos centro (Upės g. 9).

Motociklininkų važiavimo maršrutas / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Gegužės 2 d. 0–19 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Upės gatvės dalyje nuo Kalvarijų gatvės iki Studentų gatvės, užtikrinant galimybę aptarnaujančiajam transportui ir prekybos centro lankytojams privažiuoti prie prekybos centro pastato (Upės g. 9).

Gegužės 2 d. 16–18 val. šventės dalyviai kolona važiuos Upės gatve, per Žaliąjį tiltą, A. Goštauto, Geležinio Vilko, Oslo gatvėmis, Laisvės prospektu, Ateities, Kalvarijų, Kareivių, O. Milašiaus, Lizdeikos, Antakalnio, T. Kosciuškos, Arsenalo, Žygimantų gatvėmis, per Žaliąjį tiltą iki Upės gatvės. Kolonos judėjimo metu minėtose gatvėse ir ant Žaliojo tilto galimi trumpalaikiai vienos eismo juostos ribojimai.

