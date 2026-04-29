Baltąjį tiltą apsups motociklininkai: pranešama apie eismo ribojimus

Nuo gegužės 1 d. 19 val. iki gegužės 2 d. 19 val. bus draudžiamas transporto priemonių stovėjimas Upės gatvės dalyje nuo Kalvarijų gatvės iki Studentų gatvės.
Gegužės 2 d. 0–19 val. renginio reikmėms bus rezervuota automobilių stovėjimo aikštelė prie prekybos centro (Upės g. 9).
Gegužės 2 d. 0–19 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Upės gatvės dalyje nuo Kalvarijų gatvės iki Studentų gatvės, užtikrinant galimybę aptarnaujančiajam transportui ir prekybos centro lankytojams privažiuoti prie prekybos centro pastato (Upės g. 9).
Gegužės 2 d. 16–18 val. šventės dalyviai kolona važiuos Upės gatve, per Žaliąjį tiltą, A. Goštauto, Geležinio Vilko, Oslo gatvėmis, Laisvės prospektu, Ateities, Kalvarijų, Kareivių, O. Milašiaus, Lizdeikos, Antakalnio, T. Kosciuškos, Arsenalo, Žygimantų gatvėmis, per Žaliąjį tiltą iki Upės gatvės. Kolonos judėjimo metu minėtose gatvėse ir ant Žaliojo tilto galimi trumpalaikiai vienos eismo juostos ribojimai.
