Renginių savaitgalis Vilniuje: eismo ribojimai ir viešojo transporto pokyčiai

Gatvės muzikos diena
Šeštadienį nuo 12 iki 22 val. įvairiose Vilniaus erdvėse skambės muzika, todėl miesto centre ir Senamiestyje gali būti intensyvesnis judėjimas.
18–19 val. vyks eisena Aušros Vartų, Šv. Kazimiero, Bokšto, Išganytojo, Užupio, Paupio ir Aukštaičių gatvėmis – jos metu galimi trumpalaikiai eismo stabdymai.
Etmonų gatvėje, ties sankryža su Arklių gatve, nuo 12 iki 22 val. bus ribojamas automobilių eismas.
Masinis ėjimo renginys
Nuo gegužės 16 d. 9 val iki gegužės 17 d. 20 val. bus ribojamas eismas Gedimino prospekto dalyje nuo A. Goštauto iki Gynėjų g., A. Mickevičiaus g. atkarpoje nuo A. Goštauto iki Vytauto g. bei A. Goštauto g. dalyje nuo A. Tumėno iki J. Jasinskio g.
Savaitgalį šiose vietose rekomenduojame planuoti daugiau laiko kelionei.
Viešojo transporto pokyčiai
Sekmadienį nuo 5 iki 20 val. keisis 56 ir 123 autobusų maršrutai – autobusai nuo A. Goštauto g. bus nukreipti važiuoti Geležinio Vilko g.
Autobusai nestos Nepriklausomybės aikštės bei Verslo trikampio stotelėse, tačiau papildomai stos Gedimino prospekto stotelėje Geležinio Vilko g.
Viešojo transporto eismo tvarkaraščius galima rasiti www.judu.lt ir www.stops.lt
Viešojo transporto judėjimą realiu laiku galima stebėti: JUDU švieslentėje, „m.Ticket“, „Trafi“ ir „Google Maps“ programėlėse.
Naujausi komentarai