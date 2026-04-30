Vilniečiams teks iš naujo planuoti keliones: pranešama apie svarbius eismo ribojimus

Nuo pirmadienio (gegužės 4 d.) šiaurės vakarinėje Ukmergės ir Ozo gatvių transporto mazgo pusėje prasidės šilumos tinklų rekonstrukcija, po kurios bus įrengiama viena iš naujų žiedinių sankryžų.
Pirmąsias kelias savaites bus susiaurinta kelio jungtis tarp Ukmergės ir Ozo gatvių, ties mokama automobilių stovėjimo aikštele (Ukmergės g. 198A) – atkarpoje bus draudžiamas krovininio transporto eismas, o kitos transporto priemonės iš Ozo g. judančios link Ukmergės g. centro kryptimi bus nukreipiamos į priešpriešinę eismo juostą.
Vėliau vykdant darbus šioje atkarpoje eismas bus draudžiamas visoms transporto priemonėms, todėl vairuotojai raginami jau dabar perplanuoti savo maršrutus ir šios atkarpos vengti.
Taip pat pirmadienį (gegužės 4 d.) po rytinio piko bus perorganizuotas eismas Ozo gatve – iki gruodžio eismas abiem kryptimis vyks šiaurine viaduko virš Ukmergės gatvės puse. Link Žirmūnų judantis transportas bus nukreipiamas į priešpriešinio eismo juostą, abiem kryptimis važiuoti viaduku bus skirta po vieną eismo juostą.
Nuo birželio 1 d. eismas bus laikinai perorganizuotas ir Ukmergės gatvėje, po viaduku. Centro kryptimi važiuojančios transporto priemonės bus nukreipiamos į priešpriešinio eismo juostas, abiem kryptimis judėti bus skirta po tris eismo juostas. Šis ribojimas taip pat galios iki gruodžio.
Link Ozo gatvės – apylankos
Įsigaliojus visiems minėtiems eismo ribojimams, nuo A2 magistralinio kelio link Ozo gatvės važiuojančios transporto priemonės privalės rinktis apylankas.
Ozo gatvę Žirmūnų kryptimi lengvųjų automobilių vairuotojams iš Ukmergės gatvės rekomenduojama pasiekti Ateities, S. Stanevičiaus ir Gelvonų gatvėmis arba Ateities ir Geležinio Vilko gatvėmis.
Iš Ukmergės gatvės Viršuliškių kryptimi bei į Ąžuolyno ir Siesikų gatves lengvųjų automobilių vairuotojams rekomenduojama važiuoti Laisvės prospektu, Buivydiškių arba Viršuliškių gatve.
Krovininių automobilių eismas rekonstruojamu transporto mazgu ir jo prieigose bus draudžiamas, todėl šio transporto vairuotojai turėtų rinktis apylankas Vakariniu aplinkkeliu, Laisvės prospektu, Geležinio Vilko, T. Narbuto gatvėmis.
Apylankai Geležinio Vilko gatvę besirenkantys vairuotojai turėtų įsivertinti, kad gatvės atkarpoje tarp J. Kazlausko ir Žalgirio gatvių iki vasaros pabaigos vyks važiuojamosios dalies remontas. Darbai daugiausia bus vykdomi naktimis (nuo 21 iki 6 val.) ir dienomis ne piko metu (nuo 9.30 iki 15.30 val.)
Viešojo transporto pakeitimai
Gegužės mėnesį dėl vykdomos šilumos tinklų rekonstrukcijos bus paveikti 40, 56 ir N6 maršrutų autobusai. Jie nuo darbų zonos link Ukmergės gatvės bus nukreipiami Šeškinės gatve. Šių maršrutų autobusai papildomai stos stotelėse „Ukmergės st.“ (link Šeškinės gatvės) ir „Šeškinės st.“ (link centro).
Kiti eismo ribojimai gali turėti įtakos 5G, 7, 40, 48, 56 ir N6 maršrutų autobusų tvarkaraščiams. Viešojo transporto keleiviams keliones rekomenduojama planuotis iš anksto.
Tvarkaraščiai skelbiami interneto svetainėse www.judu.lt ir www.stops.lt, o viešojo transporto judėjimą realiu laiku galima stebėti JUDU švieslentėje.
