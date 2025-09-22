Paskelbtas Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovo konkursas

Pretendentų dokumentų laukiama iki spalio 10 dienos.
Ministerija tikisi, jog vadovas tęs Vilniaus mažojo teatro kūrybinę raiškos ir plėtros kryptį, kurs ir viešai pristatys aukštos meninės kokybės spektaklius, plės bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio kūrėjais, valstybinio ir nevyriausybinių organizacijų sektoriaus atstovais, taip pat pritrauks ir ugdys jaunuosius scenos meno kūrėjus bei skleis scenos meno kūrinius Lietuvos regionuose.
Pretendentas į pareigas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, būti susipažinęs su Konstitucija, mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų – anglų, prancūzų ar vokiečių – ne žemesniu kaip B1 lygiu bei dirbti „Microsoft Office“ ar lygiaverčiu programiniu paketu.
Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams.
Nuo 2021 metų teatrui vadovauja Simonas Keblas.
Vilniaus mažasis teatras įkurtas 1990 metais. 1997 metais jam suteiktas valstybinio teatro statusas. 1999 metais už nuopelnus Vilniaus miestui jis apdovanotas garbingu sostinės savivaldybės apdovanojimu – šv. Kristoforo statulėle.
Naujausi komentarai