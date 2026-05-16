160 „žalių“ autobusų ir jų infrastruktūra Vilniui kainuos iki 124 mln. eurų

Iki kitų metų pabaigos Vilnių etapais pasieksiantys 145 elektriniai ir 16 vandeniliu varomų autobusų bus perkami ES fondų paramos lėšomis ir skolinantis iš tarptautinių bankų, BNS pranešė VVT.
„Šios transporto priemonės leis keisti senus, taršius ir nusidėvėjusius autobusus modernesniais, mažiau aplinką veikiančiais sprendimais“, – komentare BNS teigė bendrovė.
Kaip rašė BNS, Vilniaus taryba trečiadienį pritarė projekto rėmimo sutarčiai, kuria VVT autobusų parko atnaujinimui iš Europos Tarybos vystymo banko (EVB) ir Europos investicijų banko (EIB) skolinsis iki 110 mln. eurų.
Sutartimi savivaldybė įsipareigojo užtikrinti VVT mokumą, mokėti atlygį už keleivių vežimą, neparduoti bendrovės akcijų, be bankų sutikimo nekeisti ir nenutraukti sutarties su bendrove.
EVB ir EIB skolins lygiomis dalimis iki 55 mln. eurų 10-čiai metų, jiems taip pat gauta 13,4 mln. eurų ES fondų parama, teigia VVT.
„Dalis finansavimo taip pat bus skirta infrastruktūrai – elektros įkrovimo sprendimams, aikštelių pritaikymui ir kitiems būtiniems paruošiamiesiems darbams“, – BNS aiškino bendrovė.
Balandį paskelbus, kad Vilnius už 69,8 mln. eurų (be PVM) įsigis 112 naujų elektrinių autobusų, VVT teigia, kad šis pirkimas yra bendro autobusų parko atnaujinimo projekto (161 autobuso pirkimo) dalis.
„Bendrai paskolos (EVB ir EIB – BNS) lėšomis bus finansuojamas 161 naujo autobuso įsigijimas – 112 jau minėtų elektrinių autobusų, papildomai 33 dešimties ir aštuonių metrų elektrinių autobusų bei 16 dviašių vandeniliu varomų autobusų“, – teigė VVT.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas yra teigęs, kad iki 2030 metų visos viešojo transporto priemonės turi būti varomos elektra arba alternatyviais degalais.
Darbo dienomis kasdien į gatves išvažiuoja apie 500 VVT transporto priemonių, iš kurių apie 180 – troleibusai ir 320 – autobusai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)