Bevardžiam sostinės skverui Pašilaičiuose suteiktas Abiejų Tautų Draugystės pavadinimas

Už tai balsavo 35 tarybos nariai, prieš – trys, susilaikė – šeši.
„Visiems balsavusiems už labai ačiū, o tiems, kurie mato problemas pavadinime, aš linkėčiau prasivėdinti savo mintis ir užsukti į svečius, pasižiūrėti, kokia kalba ten kalbama, kokie renginiai vyksta ir kokios gražios pilietiškos iniciatyvos, kurių trūksta netgi kartais ypatingai tautiškų pavadinimų mokyklose“, – per tarybos posėdį kalbėjo sostinės tarybos socialdemokratas Povilas Pinelis.
Anot tarybos nario, skvere vyksta minėjimai, skirti atminti 2010 metais Rusijoje įvykusią aviakatastrofą prie Smolensko. Nelaimė nusinešė tuometinio Lenkijos prezidento Lecho Kaczynskio (Lecho Kačinskio) ir lenkų delegacijos gyvybes. Per lėktuvo katastrofą be prezidento žuvo dar 95 žmonės.
Oficiali delegacija skrido į atminimo renginius Katynėje, kur palaidoti tūkstančiai lenkų kariškių, 1940 metais sušaudytų Sovietų Sąjungos NKVD.
P. Pinelio teigimu, skvero pavadinimas rinktas tariantis su Vilniaus A. Puškino gimnazijos bendruomene, kurie tvarko ir prižiūri tą vietą, bei Lenkijos ambasada.
Pirmasis pavadinimo variantas buvo Abiejų Tautų Draugystės, antrasis – Smolensko tragedijos, tačiau pastarasis pasirodė per daug negatyvus.
Tarp nepritarusių išrinktam pavadinimui – Laisvės partijos frakcijos atstovai Tomas Gulbinas ir Remigijus Šimašius.
„Pavadinimas aišku, kad referuoja į Abiejų Tautų Respubliką, bet tikiuosi pritarsite, kad (...) pavadinimas to draugyste, tai yra kaip tam tikra devalvacija tos buvusios valstybės ir Liublino unijos“, – teigė T. Gulbinas.
Pasak jo, atsižvelgiant į norimą paminėti įvykį, skveras galėjo būti pavadintas paprasčiau, pavyzdžiui, Lenkijos skveru.
R. Šimašius savo ruožtu ironiškai sakė norintis pasveikinti, kad nuo šiol šalia Aleksandro Puškino gimnazijos bus Abiejų Tautų Draugystės skveras.
„Labai graži sąsaja kažkam“, – teigė politikas.
