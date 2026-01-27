 Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines

Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines

2026-01-27 18:15
BNS inf.

Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines, antradienį pranešė gydymo įstaiga.

Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines
Dėl didelio užimtumo Santaros klinikose dalis pacientų gali būti nukreipti į kitas regiono ligonines / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

„Šiuo metu Santaros klinikų terapijos skyriuose (vidaus ligų, endokrinologijos, pulmonologijos, reumatologijos, nefrologijos, neurologijos, hepatologijos ir gastroenterologijos, infekcinių ligų ir kt.) lovų užimtumas yra labai didelis – siekia apie 98 proc.“, – socialiniuose tinkluose pranešė Santaros klinikos.

Pasak įstaigos, tai reiškia, kad teikdamos paslaugas klinikos pirmiausia sieks užtikrinti sudėtingiausių paslaugų prieinamumą.

„Pacientams, kurie atvyks į Santaros klinikas ir kuriems reikės skubios pagalbos, ji bus suteikta. Tačiau jeigu paaiškės, kad reikalingas gydymas stacionare ir jis priskiriamas II lygio paslaugoms, pacientai bus nukreipiami gydytis į kitas Vilniaus regiono ligonines“, – rašoma pranešime.

Anot Santaros klinikų, tokia tvarka galios iki penktadienio – sausio 30 dienos.

Šiame straipsnyje:
Santaros klinikos
didelis užimtumas
regiono ligoninės
pacientai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų