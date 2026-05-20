Dėl drono grėsmės virš Vilniaus oro uosto uždaryta oro erdvė

Kaip informavo Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC), pavojus paskelbtas dėl radarų užfiksuotos atžymos, turinčios bepiločio orlaivių požymių.
Oro erdvė uždaryta 10 val. virš oro uosto ir jo apylinkių iki atskiro nurodymo.
Kaip rašė BNS, paskelbtas geltonos kategorijos oro pavojaus įspėjimas, kuris reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta.
Nurodoma, kad Baltarusijos teritorijoje fiksavus radaro atžymą buvo aktyvuota NATO oro policijos misija.
Gyventojai išsiųstuose pranešimuose raginami išlikti ramūs, o pastebėjusieji įtartiną objektą turėtų skambinti 112.
BNS skelbė, kad pastaruoju metu tiek Lietuvoje, tiek kitose Baltijos šalyse bei Suomijoje fiksuojami dronų incidentai.
Pastarąjį kartą į Lietuvos teritoriją – Utenos rajone esantį Samanės kaimą bepilotis orlaivis nukrito sekmadienį, pareigūnai spėja, kad šioje vietoje nukrito ukrainietiškas dronas, jis turėjo sprogmenų, kurie pirmadienį buvo neutralizuoti.
Šiemet kovą ant Lavyso ežero, Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusiją, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.
Dar antradienį vidurdienį į Estijos oro erdvę įskridęs dronas buvo numuštas NATO naikintuvo.
Tuo metu pernai į Lietuvą du kartus buvo įskridę Rusijos dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su sprogmenimis.
