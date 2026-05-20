Dėl drono paskelbtas pavojus dviem valandoms sutrikdė Pietryčių Lietuvos gyvenimą

Pirmasis pranešimas žiniasklaidai apie išsiųstą perspėjimą Rytų Lietuvos gyventojams dėl oro pavojaus buvo paskelbtas 9.37 val. Pranešimas, kad pavojus visoje šalyje atšauktas, išplatintas apie 11.40 val.
Komunikaciją dėl incidento koordinavo Nacionalinis krizių valdymo centras.
Iš pradžių oro pavojus buvo paskelbtas Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose, vėliau – Vilniaus ir Alytaus apskrityse.
Paskelbus oro pavojų maždaug per valandą į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC) paskambino beveik pusantro šimto sunerimusių žmonių. BPC atstovė Audronė Luneckienė BNS sakė, kad žmonės teiravosi, ar pavojus yra tikras, ką reikėtų daryti.
Apie 30 pranešimų atveju žmonės nurodė tarnyboms girdėję į droną panašų garsą, vienas žmogus pranešė matantis skrendant nedidelį lėktuvėlį, kurio garsas buvo kaip bepiločio.
Iš Trakų rajono skambinusi moteris pranešė girdėjusi nuskrendantį droną. Pranešėja teigė, kad „sprogimo nebuvo, bet jausmas, kad sudrebėjo langai“, nurodė BPC atstovė.
Besikeičiantys įspėjimai
Pavojus paskelbtas netoli rytinės Lietuvos sienos į droną panašų objektą užfiksavus kariuomenės radarams.
Galop skraidyklė pateko į Lietuvos oro erdvę, bet galimai bepiločio likimas yra neaiškus, jam dingus iš radarų. Institucijos taip pat neturi atsakymo, iš kurios šalies dronas atskrido – Baltarusijos ar Latvijos.
Dronų incidentai Baltijos jūros regione padažnėjo pastarosiomis savaitėmis, jie siejami su išaugusiomis Ukrainos galimybėmis smūgiuoti bepiločiais gilyn į Rusijos teritoriją.
Rusijos institucijos kaltina Baltijos šalis, kad šios suteikia oro erdvę tokiems antskrydžiams. Jos tai neigia ir sako, kad Ukrainos dronai į NATO šalių teritoriją užklysta po to, kai jų skrydžio kryptį pakeičia Rusijos elektroninės kovos priemonės.
Trečiadienio incidento eigoje institucijos keitė perspėjimo gyventojams lygį, naudojo kodinius žodžius, tokius kaip geltonas ir raudonas perspėjimo lygis.
Geltonas perspėjimas reiškia, kad gyventojai turi nusimatyti priedangos vietą, tačiau į ją eiti dar nėra raginami. Esant raudonam, žmonių jau prašoma atsidurti priedangoje.
Iššūkiai dėl priedangų
Vienos priedangų – Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos – direktorė Asta Pūtienė BNS sakė, kad į ugdymo įstaigą buvo atvykę apie dešimt žmonių, jais buvo pasirūpinta.
„Žmonių judėjimas buvo suvaldytas, jie buvo informuojami, kad trauktųsi toliau nuo langų. Įleidome visus, kurie užėjo“, – teigė A. Pūtienė.
Visgi taip buvo ne visur. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas feisbuke rašė gaunantis žinių, kad kai kur priedangos buvo užrakintos, o kai kuriose pritrūko vietos.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas sako, kad buvo pasirengęs aktyvuoti garsines sirenas Vilniuje, tačiau to neprireikė.
„Nėra nurodyta, jog (esant pavojui – BNS) turi būti aktyvuoti visi gyventojų perspėjimo kanalai. Tai šiuo atveju visada prioritetas yra teikiamas (...) trumpiesiems perspėjimo pranešimams į telefonus, tiesiog kadangi jais galime greičiausiai pasiekti žmones ir tą sistemą aktyvuoti čia ir dabar“, – BNS sakė PAGD atstovė Jolita Orentaitė.
Sutrikusi institucijų veikla
Oro pavojus sutrikdė ne tik žmonių kasdienybę, bet ir įstaigų darbą – buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, traukinių eismas, dalies institucijų, prekybos centrų darbas.
Sostinės teismų posėdžiai buvo nutraukti, iki kol buvo gautas pranešimas apie pavojaus atšaukimą, BNS informavo Nacionalinės teismų administracija.
Tuo metu Santaros klinikos BNS teigė, kad oro pavojaus metu pradėtos operacijos nebuvo nutrauktos, tačiau gydymo įstaigos personalas ir pacientai raginti trauktis į saugesnes patalpas.
„Klinikų bendruomenė buvo informuota, kad pacientai, vaikų ir suaugusiųjų padaliniuose, darbuotojai ir lankytojai trauktųsi į saugesnes patalpas – koridorius, patalpas be langų arba nusileistų į priedangas“, – BNS informavo Santaros klinikos.
„Pradėtos planinės operacijos buvo tęsiamos, tačiau jas užbaigus, naujų planuota nepradėti, kol nebus atšauktas oro pavojus“, – teigė ligoninė.
Tuo metu darbas priėmimo-skubios pagalbos skyriuose buvo tęsiamas įprasta tvarka, užtikrinant būtinąją medicinos pagalbą pacientams. Pabrėžiama, kad ligoninėje panikos nebuvo.
Šalies pareigūnai sako, kad gyventojai ir ateityje bus informuojami apie padidėjusią grėsmę.
„Įvyko reali visuomenės akistata su nauja realybe“, – situaciją apibendrino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Priešpaskutinis dronų incidentas Lietuvoje fiksuotas sekmadienį, kai Utenos rajone nukrito, kaip įtariama, ukrainietiškas karinis bepilotis su sprogmenimis.
