Minint Europos dieną, Vilniuje pristatyta neofreska „Vienybės fortas“

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje teigimu, dailininko Timotiejaus Norvilos kūrinys su užrašu „Unity“ ir dvylika vienybę simbolizuojančių Europos Sąjungos žvaigždžių siunčia žinutę, jog veikdami drauge europiečiai yra stipresni, atsparesni ir geriau pasirengę atremti globalius iššūkius bei apsaugoti laisvę, demokratiją, teisės viršenybę bei žmogaus teises.
„Šiandieniniame pasaulyje Europos vienybė ir bendros vertybės yra ypač reikšmingos. Jos veikia kaip patikimas moralinis kompasas, neleidžiantis pasiklysti informacinio triukšmo ir vertybinio reliatyvizmo sumaištyje. Tai svarbu prisiminti artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai, iki kurio pradžios liko kiek daugiau nei pusmetis“, – išplatintame pranešime teigė atstovybės vadovas Marius Vaščega.
„Lietuva antrą kartą stos prie Europos Sąjungos vairo, o ši Vilniaus centre esanti neofreska, tikiu, simboliškai įprasmins šį etapą ir primins, kad drauge galime įveikti net ir sudėtingiausius iššūkius“, – pridūrė jis.
Neofreska „Vienybės fortas“ – tai gatvės meno projektas, skirtas stiprinti visuomenės ryšį su Europos Sąjunga ir pabrėžti solidarumo, vienybės bei taikos vertybes.
Neofreskos spalvos – mėlyna ir geltona – atpažįstamos kaip Europos Sąjungos vizualinės tapatybės dalis, tačiau kartu jos kuria ir platesnį simbolinį lauką – šviesos, atvirumo ir gyvybingumo įspūdį.
Geometrinė kompozicija, sudaryta iš pasikartojančių formų, susijungia į visumą, vizualiai perteikdama pagrindinę kūrinio idėją – Europos vienybę, kylančią iš skirtingų, bet tarpusavyje susietų dalių.
„Kūrinys gimė iš vienybės temos, tačiau man buvo svarbu ją perteikti ne iliustratyviai, o per pačią vaizdo struktūrą. Mėlyna juosta jungia visus elementus, o žvaigždės tampa jos dalimi – ne atskirais simboliais, bet bendros krypties dalyviais. Jos gali būti suvokiamos ir kaip valstybės, ir kaip žmonės ar šviesos taškai. Tai sąmoningas, lakoniškas pareiškimas ir kartu priminimas, kad vienybė nėra duotybė – ji reikalauja pasirinkimo ir bendros krypties laikymosi“, – savo idėją aiškino neofreskos autorius.
Europos dienos išvakarėse visuomenei pristatyta neofreska yra pirmasis neofreskų serijos kūrinys, skirtas Europos Sąjungai. Šios serijos kūriniai bus pristatyti įvairiose Lietuvos vietose.
Europos diena švenčiama gegužės 9 dieną. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Shumanas (Robertas Šumanas) pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartinei ES.
