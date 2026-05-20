Oro erdvės virš Vilniaus ir traukinių eismo ribojimai atšaukti

„LTG Link“ pranešė, kad paskelbus oro pavojų Vilniaus geležinkelio stoties keleiviai buvo evakuoti į artimiausias priedangas.
Oro pavojų atšaukus visas keleivinių traukinių eismas atnaujinamas, tačiau visoje Lietuvoje trečiadienį traukiniai vėluos.
„Visos traukinių operacijos (sustabdytos – BNS), kur paskelbtas oro pavojus“, – kiek anksčiau BNS sakė įmonės korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas.
Anot jo, buvo sustabdyti penki traukiniai, tačiau traukinių eismas gali būti paveiktas visoje Lietuvoje. Vėliau jis pranešė, kad, preliminariais duomenimis, dėl sutrikusių traukinių operacijų Vilniaus regione buvo paveikta apie 700 keleivių.
A. Zubriakovas teigė, kad atšaukus oro pavojų LTG darbuotojai iš priedangų grįžta į savo darbo vietas.
Atšaukus oro pavojų 10.56 val. buvo atidaryta ir oro erdvė bei atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla.
„Dėl sutrikdytos veiklos galimi skrydžių vėlavimai dienos eigoje“, – pranešė Lietuvos oro uostų atstovas Martynas Jaugelavičius.
Oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti nuo 10 iki 11 val. Du skrydžiai – iš Kopenhagos ir Stambulo – nukreipti į Rygos oro uostą. Lietuvos oro uostų duomenimis, jais skrido apie 240 keleivių.
Buvo sustabdytas prekybos tinklų darbas
Dėl oro pavojaus laikinai buvo sustabdytas ir prekybos tinklų parduotuvių darbas Vilniaus apskrityje ir šalies rytiniuose rajonuose.
Kaip BNS informavo „Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius, parduotuvės neveikė, kol buvo oro pavojus. Vėliau pranešta, kad visos „Maximos“ parduotuvės, cechai, sandėliai ir ofisas bei jų padaliniai atnaujina veiklą.
T. Atraškevičiaus teigimu, paskelbus oro pavojų veiklą buvo sustabdę apie 100 „Maximos“ parduotuvių.
Tuo metu „Iki Lietuvos“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė BNS sakė, kad Vilniaus apskrityje maždaug 20 parduotuvių taip pat laikinai stabdė darbą, šiuo metu jos vėl veikia.
