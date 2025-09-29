Padovanokite miestui mišką: įmonės kviečiamos prisidėti prie miško sodinimo Vilniuje

Pavasario talkos metu prie iniciatyvos prisijungė 500 vilniečių ir 15 organizacijų, kurie kartu pasodino apie 1 300 medžių. Iki visiško miško užsodinimo trūksta dar 300 medžių, todėl įmonės kviečiamos prisidėti finansiškai. Už surinktas lėšas bus perkami ir transportuojami sodinukai, kuriais pasirūpins Vilniaus miesto savivaldybė.
Miške bus sodinamos vietinės medžių rūšys, būdingos šių apylinkių miškams: ąžuolai, klevai, uosiai, beržai, pušys, liepos ir šermukšniai.
Dovanotojai bus įamžinti specialioje lentelėje miške, o jų atstovai galės dalyvauti sodinimo talkoje ir pasodinti savo medelius. Tai puiki proga įmonėms stiprinti komandinę dvasią bendro darbo gamtoje metu ir palikti prasmingą dovaną ateities kartoms – naujai užaugintą mišką. Prie iniciatyvos gali prisidėti tik pagal paramos įstatymą rėmėjo statusą turinčios organizacijos bei juridiniai asmenys.
Su rėmėjais bus pasirašomos visuomeninės iniciatyvos „Dovana Vilniui“ paramos sutartys. Minimali dovanos suma – 1000 eurų.
Vilniaus miesto savivaldybės komanda pasirūpins vandeniu, arbata ir kava dalyviams, pirštinėmis, kastuvėliais, vandens kibirais. Iš anksto bus paruoštos tinkamos duobės sodinukams, o talkos metu medžius sodinti padės specialistai.
Kviečiami ir vilniečiai
Į sodinimo talką kviečiami ir visi vilniečiai. Gyventojams registruotis nereikia – pakanka atvykti į vietą nurodytu laiku. Įrankiais ir sodinukais pasirūpins savivaldybė, tačiau norintys gali atsinešti savo sodinimo pirštines, kibirėlį vandeniui ir kastuvą. Moksleiviams dalyvavimas bus užskaitytas kaip socialinės valandos, pažymėjimus bus galima gauti organizatorių palapinėje.
Miško teritorijoje planuojama įrengti pasivaikščiojimo takus, suoliukus, informacinius stendus ir dviračių stovėjimo vietas, todėl ši erdvė taps nauja patrauklia vieta miestiečių laisvalaikiui.
Sodinimo talka vyks 2025 m. lapkričio 8 d. 11 val. Dėl galimybės prisidėti prie iniciatyvos finansiškai kreipkitės el. paštu [email protected].
