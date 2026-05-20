PAGD: esant reikalui buvome pasiruošę aktyvuoti sirenas Vilniuje

„PAGD buvo pasiruošęs, reikalui esant ir gavus informaciją iš gynybos štabo, aktyvuoti sirenas Vilniuje. Mes buvome pasiruošę tam“, – BNS sakė PAGD atstovė Jolita Orentaitė.
Anot jos, paskelbus oro pavojų Vilniaus apskrityje, gyventojai buvo informuoti telefonais ir kitais komunikacijos kanalais.
„Nėra nurodyta, jog (esant pavojui – BNS) turi būti aktyvuoti visi gyventojų perspėjimo kanalai. Tai šiuo atveju visada prioritetas yra teikiamas (...) trumpiesiems perspėjimo pranešimams į telefonus, tiesiog kadangi jais galime greičiausiai pasiekti žmones ir tą sistemą aktyvuoti čia ir dabar“, – sakė ji.
„Eigoje taip gali būti pasitelkiami ir kitos priemonės, kanalai, kaip sirenos. Šiuo atveju sirenos nebuvo pasitelktos, nes, kaip matėme, pakankamai greitai buvo atšaukta ekstremali situacija“, – kalbėjo PAGD atstovė.
Anot jos, taip pat komunikacijai buvo pasitelktas Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT).
PAGD nurodė, kad netrukus turėtų startuoti nauja visą parą konsultuosianti telefono linija.
„Gyventojai galės skambinti ir konsultuotis, ką jie turėtų daryti ekstremaliųjų situacijų atvejais, civilinės saugos klausimais ir panašiai. Nes matome, kad šiandien panikos truputį buvo“, – sakė J. Orentaitė.
BNS rašė, kad trečiadienį ryte Vilniaus apskrityje buvo paskelbtas raudonas oro pavojaus signalas dėl Baltarusijos teritorijoje netoli rytinės Lietuvos sienos pastebėto bepiločio orlaivio.
(be temos)