Šeškinės kalvose – renginys visai šeimai: vyks dronų varžybos, laukia interaktyvios veiklos

„Pradėdami plėtoti dronų ekosistemą Vilniuje, siekėme sukurti erdves, kuriose galėtų telktis mokymus organizuojančios organizacijos, o taip pat treniruotis tiek patyrę dronų entuziastai, tiek pradedantieji. Šis tikslas šiandien yra pasiektas – turime aktyvią ir augančią dronų pilotų bendruomenę, kurią galime pakviesti išbandyti jėgas varžybose, o dar tik besidominčius – stebėti jas iš arti ir įsitraukti į įvairias veiklas“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
„Vilnius kyla! Šeškinės žvalgai“ yra antrosios Vilniaus miesto savivaldybės kartu su Sostinės vaikų ir jaunimo centu „Hobiverse“ ir „FPV Sports“ organizuojamos varžybos. Pirmasis serijos renginys „Vilnius kyla! KOVO iššūkis“ įvyko Vilniaus dronų centre.
Laukiami ne tik pilotai
Net ir tie, kurie dronų nepilotuos, renginyje ras įdomių veiklų. Lankytojai galės ne tik iš arti stebėti įspūdingus skrydžius, bet ir dalyvauti įvairių organizacijų parengtose edukacinėse bei interaktyviose veiklose.
Sostinės vaikų ir jaunimo centras „Hobiverse“ kvies renginio dalyvius patirti, ką jaučia drono pilotas, ir išbandyti skrydžių simuliatorių.
Daugiau apie dronus ir jų valdymą taip pat bus galima sužinoti Lietuvos šaulių sąjungos erdvėje. Šauliai parodys savo ekipuotę, pamokys išgauti ugnį, kvies sužaisti atminties žaidimą.
Tuo metu Lietuvos Raudonasis Kryžius kvies pasitikrinti civilinės saugos žinias ir praktiškai išbandyti pirmosios pagalbos veiklas.
