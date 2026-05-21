Sostinėje rengiamas mitingas Baltarusijos politinių kalinių solidarumo dienai paminėti

Jie prasidės buvusių politinių kalinių piešinių ir paveikslų paroda Katedros aikštėje. Joje bus eksponuojami Baltarusijos kolonijose ir kalėjimuose sukurti darbai, taip pat Baltarusijos menininkų kūriniai, palaikantys protestų judėjimą ir išliekantys solidarūs demokratinėms bei humanistinėms vertybėms.
Vėliau čia pat prasidės solidarumo mitingas su Baltarusijos politiniais kaliniais. Jo metu dalyviai pagerbs politinių represijų aukų atminimą bei išreikš palaikymą šiuo metu Baltarusijoje kalintiems žmonėms dėl savo įsitikinimų, pilietinės pozicijos, žurnalistinės veiklos, kūrybos ar teisės būti laisviems.
Anot renginio organizatorių, ši data pasirinkta neatsitiktinai – lygiai prieš penkerius metus šią dieną Baltarusijos kalėjime buvo nužudytas politinis kalinys Vitoldas Ašurakas, tapęs vienu iš drąsos, orumo ir kovos už laisvą Baltarusiją simbolių.
(be temos)
(be temos)