 Startuoja laivybos sezonas: vilniečiai kviečiami nemokami plaukti laivais

2026-04-30 14:59
Pranešimas spaudai

Gegužės 1 d. oficialiai startuoja laivybos sezonas, todėl Vilniaus savivaldybės įmonė JUDU kviečia nepraleisti progos ir išbandyti nemokamą plaukimą laivais Neryje. 

Startuoja laivybos sezonas: vilniečiai kviečiami nemokami plaukti laivais / P. Adamovič / BNS nuotr.

Anot įmonės, tai dar viena galimybė pažinti Vilnių iš naujos perspektyvos.

Maršrutas: Verslo trikampis-Žvėryno tiltas-Baltasis tiltas-Žaliasis tiltas-Karaliaus Mindaugo tiltas– Šilo tiltas-Žirmūnų paplūdimys;

Verslo trikampis ir Žirmūnų paplūdimys yra maršruto pradžios arba pabaigos stotelės (priklausomai nuo pasirinktos krypties);

JUDU praneša, kad kursuos keturi laivai, kurie stos septyniose stotelėse, todėl galima bus įlipti ir išlipti kiekvienam patogioje vietoje.

Plaukimo metu kviečiama išbandyti ir šio sezono naujieną – nemokamą audiogidą, kurį bus galima klausyti nuskenavus QR kodą laive.

Laivai kursuos nuo 9:00 iki 20:00 val., tikslius tvarkaraščius galima rasti: www.judu.lt ir www.stops.lt

