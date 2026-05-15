Vaiko teisių gynėjų „Žygyje už saugią vaikystę“ – du tūkstančiai žygeivių

„Vaikų saugumas prasideda santykio ir ryšio. Ar vaikas turi su kuo pasikalbėti, ar jaučiasi išgirstas, pamatytas ir suprastas. Būtent todėl vienas svarbiausių laimingos vaikystės ingredientų yra tarpusavio ryšys. Vaiko teisių gynėjai žygį organizuoja kaip paskatinimą puoselėti ryšį tarp draugų, tarp vaikų ir tėvų, tarp mokinių ir mokytojų bei bendrauti gyvai. Vaikystė neturi skaudėti“, – sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė.
Edukacijas apie saugią vaikystę vedė ir žaidimus kvietė žaisti vaiko teisių gynėjai, globos centrų tinklas „Vaikai yra vaikai“, „Gelbėkit vaikus“, Lietuvos policijos pareigūnai, Muitinės departamentas ir kinologai su šunimis, Ugniagesių gelbėtojų mokykla, Lietuvos skautijos skautai, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka, Susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos geležinkeliais ir „Via Lietuva“.
„Labai patiko žygis, ėjome tris kilometrus. Labiausiai patiko, kad galėjome būti su draugais, pasikalbėti“, – įspūdžiais dalijosi žygeivė Barbora.
„Labiausiai įsiminė, kai nuklydome nuo maršruto. Buvo labai linksma. O tada mokytojai parodė kelią“, – pasakojo žygeivis Maksimilianas.
Jaunieji žygeiviai džiaugėsi, kad turėjo progą Vaiko dieną švęsti draugų būryje, saulėtame Vingio parke žaisti žaidimus, laimėti prizus ir ragauti skautišką košę.
Renginio metu vaikai išbandė ugniagesių techniką, stebėjo kinolologų šunų pasirodymus, žaidė stalo žaidimus, suko laimės ratą, atsakinėjo į viktorinos klausimus vaiko teisių gynėjų, „Vaikai yra vaikai“, Susisiekimo ministerijos stenduose. Lietuvos skautija ir „Gelbėkit vaikus“ žygeivius mokė naujų žaidimų. Iš kiekvieno stendo vaikai ir suaugusieji išsinešė gerą nuotaiką, žinias apie saugią vaikystę bei naudingus prizus.
Be to, prie Vaiko dienos žygio prisijungusi organizacija „Gelbėkit vaikus“, žygį išplėtė už sostinės ribų. Vaiko dieną vaikai šventė žygiuodami Kazlų rudoje, Anykščiuose, Ukmergėje, Šiauliuose, Kelmėje, Utenoje, Marijampolėje, ir Druskininkuose.
