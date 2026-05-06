 Vairuotojai stojo ginti buvusio kolegos: buvo primuštas ir atleistas

2026-05-06 13:35
Gintarė Kavaliauskaitė (LNK)

Vilniuje autobusų vairuotojai surengė protestą. Stojo ginti jau buvusio kolegos. Anot jų, vyras tapo smurto auka. Autobuse buvo ne tik primuštas kito kolegos, bet galiausiai dar ir atleistas iš darbo. Protesto dalyviai įsitikinę, kad taip su ilgamečiu vairuotoju norėta susidoroti. Tačiau darbdavio versija skiriasi – esą fizinių veiksmų ėmėsi ir pats vairuotojas.

Vairuotojai stojo ginti buvusio kolegos: buvo primuštas ir atleistas / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Sostinės autobusų vairuotojai protestuoja ne pirmą kartą. Šįkart gina jau buvusį kolegą.

„Auka buvo atleista iš darbo, tai yra neteisinga ir tai daro gėdą!“ – piktinosi protestuotojai.

Protestuotojų rankose – plakatai, kuriuose – itin griežti kaltinimai dėl smurto darbe.

„Mūsų profsąjungos tarybos narys buvo darbe primuštas ir atleistas iš darbo, nors jis buvo smurto auka“, – teigė Profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkės pavaduotojas Ričardas Garuolis.

Lemtingas įvykis nutiko dar pernai pavasarį. Apie 5 valandą ryto jau turėjęs pradėti darbą, vairuotojas pastebėjo, kad autobuse – daugybė šiukšlių.

„Jis negali važiuoti su neišvalytu autobusu, jis kreipėsi į budintį mechaniką, ką daryti“, – pasakojo R. Garuolis.

Anot kolegų, vairuotojas pats pasisiūlė išvalyti autobusą, nors ši pareiga jam nepriklauso. Iš atsakingų asmenų sutikimą gavo. Šie pasiūlė šiukšles tiesiog išmesti ant grindinio lauke – jas neva vėliau surinktų valytojos.

Tokie veiksmai sukėlė už autobusų priežiūrą atsakingų darbuotojų nepasitenkinimą.

„Pradžioje necenzūriškai užsipuolė, kad jis čia neva šiukšlina, o paskui vienas įpuolė į autobusą ir primušė“, – tvirtino R. Garuolis.

Pranas jau įsidarbino kitoje keleivių vežimo įmonėje. Minioje atleisto darbuotojo nebuvo, tačiau dėkojo už buvusių kolegų palaikymą.

Vyras pasakojo, kad išmetęs šiukšles iš autobuso dar norėjo atsigerti kavos, bet jį jau pasitiko kiti darbuotojai.

„Prasidėjo stumdymasis, jie trukdė man uždaryti duris, trukdė įeiti į autobusą, ir dėl to buvau apstumdytas“, – pasakojo atleistas autobuso vairuotojas Pranas Prašmuntas.

„Ne smurtui darbe, ne smurtui darbe“, – skandavo protestuotojai.

Darbdavių sprendimas šokiravo. Komisija nusprendė iš darbo atleisti ne tik smurtavusį darbuotoją, bet ir patį Praną.

„Esame prieš administracijos tokį drastišką požiūrį“, – teigė protestuotojas.

„Visą klausimą buvo galima labai gražiai išspręsti, kodėl žmogų turi iškart paleisti iš darbo“, – svarstė kitas.

Darbdavio – Vilniaus viešojo transporto – versija kitokia. Sako, jog smurtavo abi pusės.

„Vienas kojos mostu, kavos pylimu ant veido išreiškė vieną smurtą, kitas puolė gintis, paleido į darbą kumščius. Tai abu darbuotojai darbo metu smurtavo vienas priešais kitą“, – aiškino VVT Veiklos atsparumo skyriaus vadovas Raimondas Miknevičius.

Į konfliktą įsitraukė ir policija. Vis dėlto prokuratūra metus vykdytą ikiteisminį tyrimą nutraukė.

„Prokuroras padarė išvadą, kad mano veiksmuose jokių darbo drausmės pažeidimų nerasta“, – sakė P. Prašmuntas.

„Čia gaunasi – žmogų primušė ir dar atleido iš darbo“, – stebėjosi R. Garuolis.

Atleisto vairuotojo kolegos įtaria, kad taip neva norėta susidoroti su „nepatogiu“ darbuotoju.

„Įtariu, kad vis dėlto tarybos narys jis, Pranas, gal nenaudingas įmonei buvo“, – svarstė protestuotojas.

„Kėlė sunkumus, kurie yra įmonėje, vadovybei, nebijojo kritikuoti, ir manome, kad tai ir sukėlė tokį sprendimą, kad reikia jį atleisti“, – teigė R. Garuolis.

„Visos darbuotojų iniciatyvos yra sveikintinos, kurios iškelia į viešumą problemas, kurios leidžia tobulėti, keistis, ir šiuo atveju, manau, kad tos interpretacijos – ne vietoje“, – komentavo R. Miknevičius.

Jokių pažeidimų dėl atleidimo neįžvelgė ir darbo inspekcija. Nors Pranas tokį sprendimą apskundė, teismas skundą atmetė. Įrodymų, kad vyras buvo atleistas už veiklą profesinėje sąjungoje, nerasta.

„Nagrinėjome įvykį iš darbo teisės pozicijos. Įmonė netoleruoja bet kokio santykių aiškinimosi smurtu“, – sakė R. Miknevičius.

Atleistas vairuotojas savo tiesą ketina ginti ir teisme.

Tegul užsirauki
Reikėjo sužlugdyti tą sušiktą įmonę, kad pamokytų ir kitas. Negalima toleruoti laukinių vakarų elgesio normų, čia manau dar kol kas yra Lietuva.
Kokia aplinka,
tokie ir sprendimai. pvz., įlipant į seną autobusą Vilniuje buvo uždarinėjamos durys, man buvo sukeltas ne tik fizinis skausmas, bet ir sužalotas petys. be skausmo negaliu pakelti rankos iki šiol. tuomet parašiau skundą Vilniaus savivaldybei, kuri persiuntė jį nagrinėti autobusų parkui. parko vadovybė pasikvietė mane į pokalbį, kad patvirtinčiau aplinkybes. pokalbyje dalyvavo mane sužalojęs vairuotojas. ten buvau žeminamas, stebint vadovui vairuotojas sakė, kad jam į mane nusispjauti ir jam nieko už tai nebus. tai galite patys spręsti kokia ten aplinka ir kokie žmonės dirba. manau jie turi tai, ko nusipelnė.
keidanskas
Solidarumo profsąjunga nėra kišeninė,todėl ji kaip rakštis darbininkų teises pažeidinėjančiai administracijai.Rado priekabę vairuotojui,atlikusiam ne jam priskirtą darbą ir dėl šiukšlių iššlavimo iš autobuso neva nusižengus,suorganizavo apsistumdymą.
