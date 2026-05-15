Viename iš Vilniaus kiemelių – ypatinga Dainų šventės atmosfera: kviečia dainuoti kartu

„Šiemet Vilniuje pasitinkame po 10 metų sugrįžtančią moksleivių dainų šventę „LAIKU RATU KARTU“. Laukiant šio renginio, subursiančio moksleivius iš visos Lietuvos, kviečiame praleisti popietę kartu dainuojant, šokant, užsiimant amatais. Tai puiki proga „parepetuoti“ ne tik dalyviams, bet ir mums patiems – prisiminkime ne tik dainas, bet ir taip suartinantį vienybės jausmą“, – sakė Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė.
Gatvės muzikos dienos proga Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Vilniaus etninės kultūros centru organizuoja pasidainavimus su šventės dalyviais. Tai bus ne tik koncertas – visi užsukę bus kviečiami dainuoti ir šokti kartu. Nežinantys dainų žodžių galės pasiimti lankstinukus, o šokių žingsnelių mokys artėjančioje Dainų šventėje pasirodysiantys moksleiviai.
Renginio programa:
12:00–12:30 | Pučiamųjų instrumentų orkestro programa
12:30–14:00 | Dainų dienos dalyvių programa
14:00–15:30 | Ansamblių vakaro dalyvių programa
15:30–16:00 | Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos moksleivių programa
Kūrinius atliks Vilniaus miesto mokyklų, muzikos mokyklų kolektyvai.
Visą dieną kiemelyje taip pat vyks įvairių amatų edukacijos. Renginys nemokamas.
